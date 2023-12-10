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WSJ民調首次顯示 川普參選總統支持度超過拜登

川普（左）和拜登極有可能在明年美國總統大選中再次對決。（法新社檔案照）

川普（左）和拜登極有可能在明年美國總統大選中再次對決。（法新社檔案照）

2023/12/10 16:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）9日公布民調顯示，有望代表美國共和黨回鍋參選總統的川普，以47％的支持率領先民主黨籍現任總統拜登的43％。這是該調查首次顯示川普勝過拜登，民主黨內有人開始感到擔憂，但也有人警告避免「瘋狂民調病」。

據報導，川普的支持度達47％，領先拜登4個百分點，這是該調查首次顯示，若明年總統大選由川普對壘拜登，川普會佔上風。此外，拜登的最新支持度也創下其任內最低，這個結果與其他近期公布的民調一致。

當納入5名潛在的第三方和獨立候選人時，川普的支持率則降至37％，但對決拜登的領先優勢擴大到6個百分點，即37％對31％。其他5名潛在候選人支持度合計約17％。

儘管拜登已表達競選連任的意願，但民主黨中許多人希望看到他交棒，因為擔心他年事已高。拜登現年81歲，若順利連任，等到卸任時將是86歲，民主黨人擔心他的高齡會讓選民失去興趣。

拜登的兒子杭特最近在加州被指控9項刑事稅務罪名，也為拜登的連任之路帶來額外障礙。

與此同時，根據民調整合網站Real Clear Politics（RCP）的數據，儘管川普在共和黨提名競選中以近50個百分點的優勢領先，但他並非穩操勝券，主要是因為他自己面臨4起刑事案件，包括他企圖非法推翻拜登2020年的大選勝利。

雖然WSJ的調查讓許多民主黨人感到震驚，但其他人警告避免「瘋狂民調病」，即不要過度解讀民調，將旨在提供訊息的民調結果，直接當成1年後的投票結果，從而引發焦慮。

即使民調顯示許多民主黨人現在對拜登普遍不滿，但他們可能仍會在選舉日支持拜登，尤其是如果川普是共和黨候選人的話。

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