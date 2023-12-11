川普民調領先拜登4% 美商界更鍾情海利

海利（路透）

2023/12/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華爾街日報（WSJ）九日公布民調顯示，在美國明年底總統大選中，前總統川普和現任總統拜登再次對決的態勢愈發明朗，川普暫以四十七％支持度領先拜登的四十三％，為該調查首次顯示川普勝拜登，民主黨人也開始為拜登落居下風感到擔憂，但也有人呼籲勿過度解讀民調。與此同時，商界更鍾情由前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）代表共和黨參選，認為她比川普穩定，也比拜登親商。

37％認可拜登表現 任內最差

據報導，在只有川普和拜登兩名候選人的情況下，拜登支持度為四十三％，川普為四十七％；如果納入五名潛在第三方和獨立候選人，川普的支持度降至卅七％，但拜登也降至卅一％，川普領先優勢反而擴大到六％。其他五人支持度合計十七％，以民主黨出身的獨立人士、已故前總統約翰‧甘迺迪的侄子小羅勃‧甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）支持度達八％，最受選民青睞。

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對於拜登的工作表現，僅有卅七％受訪者表示認可，創下拜登任內最差成績；有六十一％對拜登整體形象持負面看法，創下新高。針對「拜登經濟學」（Bidenomics），僅廿三％受訪者稱對他們個人有幫助，有五十三％認為沒幫助。相較之下，近半數受訪者表示，川普任內的政策對其有益，僅卅七％認為自己是政策下的受害者。

在墮胎等其他問題中，尚未決定投誰的受訪者傾向民主黨。對通膨、個人財務狀況和國家發展方向不能苟同，而感到「心懷不滿的民主黨人」約佔廿四％，其中有七％轉向支持川普，但有十六％尚未決定投誰，這些人可能在選舉日之前重回拜登陣營。據了解，經濟焦慮似乎嚴重困擾年輕選民，而他們正是民主黨重要支柱。

海利對決拜登 領先17％

值得注意的是，川普雖在共和黨初選中遙遙領先，但若是由海利對決拜登，海利反而以五十一％支持度領先拜登的卅四％。若是佛羅里達州州長迪尚特對決拜登，兩人則不相上下。川普目前在黨內並非穩操勝算，因為他還面臨四起刑事案件，包括企圖非法推翻拜登二○二○年的大選勝利。

法新社指出，愈來愈多美國商界領袖支持海利代表共和黨參選，向海利捐款或有意捐款者持續增加，包括美國政壇最大捐助者之一柯克（Charles Koch）及億萬富翁史丹利（Stanley Druckenmiller）。耶魯大學企業管理學者索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）表示，海利贊成對中國採取更強硬的手段，但她並非孤立主義者、本土主義者，或狹隘的自由貿易主義者。

川普（彭博）

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