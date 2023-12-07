美國眾院前議長麥卡錫宣布辭議員 年底離開國會

遭罷免的美國前眾議院議長麥卡錫宣佈辭去議員職務，年底離開國會。（美聯社）

2023/12/07 07:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在「華爾街日報」刊登的專欄文章中宣布將辭去眾議員職位，於今年底離開國會。今後他將繼續經驗傳承，幫助共和黨發掘培養優秀政治人才。

綜合外媒報導，麥卡錫撰文寫道「我決定在今年年底離開眾議院，以新的方式為美國服務。我知道我的工作才剛開始」。此一宣佈，為麥卡錫16年的眾議員生涯劃下句點。同時也終結外界對於他在今年十月遭罷免議長職務後，是否尋求連任的諸多猜測。儘管麥卡錫的下一步行動尚不確定，但他已承諾繼續參與共和黨政治。

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麥卡錫堅稱，他將繼續招募國家最優秀和最聰明的人來競選公職，幫助眾議院共和黨招募候選人和籌款。他表示，共和黨每天都在擴大，他將致力於利用個人的經驗來支持下一代領導人。

加州出身的麥卡錫議長之路，於今年年初歷經4天15輪投票，才如願當上眾議院議長，寫下164年以來拖延最久的議長選舉。但10個月後，在今年十月又因共和黨內極右派不滿他與民主黨人議事合作，遭到罷黜下台，是美國眾議院234年歷史上首度有議長遭罷黜。

根據加州法律，麥卡錫離開國會後，加州州長必須在 14 天內宣布舉行特別選舉以填補空缺。宣布後，特別選舉必須在 126 至 140 天內舉行。政治觀察家分析，麥卡錫的選區被認為是安全的共和黨選區。

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