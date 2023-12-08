為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

台灣藝術家邱貴贈畫希望安倍精神永在 又把昭惠夫人感動哭了

台灣藝術家邱貴（右）透過駐日代表謝長廷（中）將畫作贈送給安倍昭惠夫人（左）。（記者林翠儀攝）

台灣藝術家邱貴（右）透過駐日代表謝長廷（中）將畫作贈送給安倍昭惠夫人（左）。（記者林翠儀攝）

2023/12/08 17:29

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕台灣藝術家邱貴今天透過駐日代表謝長廷，將她描繪的日本前首相安倍晉三與夫人昭惠同框的畫作，贈送給昭惠夫人，配合現場演奏的樂音，氣氛相當溫馨，但又不小心讓昭惠夫人淚流不止。

邱貴在上月於駐日台灣文化中心舉辦首次油畫個展，由日台友好櫻花返鄉文化交流會、亞洲台灣商會聯合總會、全日本台灣連合主辦，駐日代表處協辦。其中有一幅安倍與昭惠夫人同框的畫作，讓昭惠夫人看了當場飆淚，謝長廷特別情商邱貴割愛，將畫作轉送給昭惠當做紀念。

由於畫展已進入尾聲，主辦單位今天在上野的一家餐廳舉辦贈畫儀式，櫻花返鄉會副會長水上逸朗和全台連會長趙中正等人到場觀禮。

邱貴在會後受訪說，這幅畫在上次畫展開幕時已贈送過一次，這次是第2次，上次沒有簽名，這次請謝大使親手送給昭惠夫人，再次看到這幅畫還是心很痛，昭惠夫人看到這幅畫就哭，這次應該是她第6次哭了，邱貴覺得昭惠夫人應是有感受到畫中的意境，所以又再哭了一次。

邱貴今天還帶了一份神祕禮物贈給昭惠夫人。那是安倍晉三影像展在台灣的台北和台南舉辦期間，入場參觀民眾的留言便箋，上面寫滿了對安倍的感謝和感念。

邱貴說，兩場影像展大概有3萬人進場，大概有1千多人留言，她把其中的一部分帶來日本送給昭惠夫人，以表達台灣人對她的愛和感受。邱貴說，參觀者中有很多外國人，其中有很多日本人在現場哭，哭到躲起來，讓她很感動，影像展期中每天都有不同感動。

謝長廷在轉贈這份禮物時，也念了其中的便箋，有來自宮城的日本民眾說，他是首次造訪台灣，感覺是受到了安倍的指引，感謝安倍對台日友誼的貢獻。

邱貴也說，很多人留言說「有你（安倍）真好，精神永遠與我們同在」，她也希望透過文化藝術作品促進台日交流，讓雙方關係更好更緊密。

邱貴（右）帶來了安倍影像展在台灣展出期間，入場民眾的留言便箋給昭惠夫人（左）。（記者林翠儀攝）

邱貴（右）帶來了安倍影像展在台灣展出期間，入場民眾的留言便箋給昭惠夫人（左）。（記者林翠儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣藝術家邱貴畫安倍 昭惠夫人見畫飆淚
2023/11/15 20:12

台灣藝術家邱貴畫安倍 昭惠夫人見畫飆淚
日駐台代表泉裕泰：最大願望幫台灣入CPTPP 我們不做誰來做呢
2023/11/01 22:48

日駐台代表泉裕泰：最大願望幫台灣入CPTPP 我們不做誰來做呢

浪琴全新MINI DOLCEVITA系列正式登場
台灣藝術家邱貴描繪「阿輝伯與安倍對奕」 15日東京揭幕
2023/11/01 09:33

台灣藝術家邱貴描繪「阿輝伯與安倍對奕」 15日東京揭幕
台灣紅毛港保安堂為安倍立銅像 昭惠夫人寫信致謝
2023/10/13 15:54

台灣紅毛港保安堂為安倍立銅像 昭惠夫人寫信致謝

國泰世華CUBE APP 全方位帳戶安全守護
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播