台灣藝術家邱貴贈畫希望安倍精神永在 又把昭惠夫人感動哭了

台灣藝術家邱貴（右）透過駐日代表謝長廷（中）將畫作贈送給安倍昭惠夫人（左）。（記者林翠儀攝）

2023/12/08 17:29

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕台灣藝術家邱貴今天透過駐日代表謝長廷，將她描繪的日本前首相安倍晉三與夫人昭惠同框的畫作，贈送給昭惠夫人，配合現場演奏的樂音，氣氛相當溫馨，但又不小心讓昭惠夫人淚流不止。

邱貴在上月於駐日台灣文化中心舉辦首次油畫個展，由日台友好櫻花返鄉文化交流會、亞洲台灣商會聯合總會、全日本台灣連合主辦，駐日代表處協辦。其中有一幅安倍與昭惠夫人同框的畫作，讓昭惠夫人看了當場飆淚，謝長廷特別情商邱貴割愛，將畫作轉送給昭惠當做紀念。

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由於畫展已進入尾聲，主辦單位今天在上野的一家餐廳舉辦贈畫儀式，櫻花返鄉會副會長水上逸朗和全台連會長趙中正等人到場觀禮。

邱貴在會後受訪說，這幅畫在上次畫展開幕時已贈送過一次，這次是第2次，上次沒有簽名，這次請謝大使親手送給昭惠夫人，再次看到這幅畫還是心很痛，昭惠夫人看到這幅畫就哭，這次應該是她第6次哭了，邱貴覺得昭惠夫人應是有感受到畫中的意境，所以又再哭了一次。

邱貴今天還帶了一份神祕禮物贈給昭惠夫人。那是安倍晉三影像展在台灣的台北和台南舉辦期間，入場參觀民眾的留言便箋，上面寫滿了對安倍的感謝和感念。

邱貴說，兩場影像展大概有3萬人進場，大概有1千多人留言，她把其中的一部分帶來日本送給昭惠夫人，以表達台灣人對她的愛和感受。邱貴說，參觀者中有很多外國人，其中有很多日本人在現場哭，哭到躲起來，讓她很感動，影像展期中每天都有不同感動。

謝長廷在轉贈這份禮物時，也念了其中的便箋，有來自宮城的日本民眾說，他是首次造訪台灣，感覺是受到了安倍的指引，感謝安倍對台日友誼的貢獻。

邱貴也說，很多人留言說「有你（安倍）真好，精神永遠與我們同在」，她也希望透過文化藝術作品促進台日交流，讓雙方關係更好更緊密。

邱貴（右）帶來了安倍影像展在台灣展出期間，入場民眾的留言便箋給昭惠夫人（左）。（記者林翠儀攝）

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