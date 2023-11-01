日駐台代表泉裕泰：最大願望幫台灣入CPTPP 我們不做誰來做呢

日本駐台代表泉裕泰離任酒會1日舉行，他上台致詞。（記者廖振輝攝）

2023/11/01 22:48

〔中央社〕日本駐台代表泉裕泰將任滿離台，他感性表示，日台雖無邦交，但民間友情如櫻花盛開，日本政壇普遍有「替台灣加油」使命感，「我的最大願望是幫台灣加入CPTPP，我們不做誰來做呢？」

泉裕泰駐台4年，預定6日離任。他今天接受中央社專訪表示，駐台是他退休前最後一站，他來台前最大期待，是當面向前總統李登輝問候學習，可惜最終未獲幕僚安排接見，因此他任內最大遺憾，就是沒機會見到李前總統。

請繼續往下閱讀...

泉裕泰推崇，李前總統奠定台灣的民主化，他曾派駐中國長達15年，觀察到前中共總書記胡耀邦和李登輝一樣，積極推動政治改革，最後李成功、胡卻失敗了，因為台灣容許政治改革，中國卻不允許，導致兩位政治家命運大不同，令人感慨。

泉裕泰回憶，他任內另一憾事是前日本首相安倍晉三突然辭世，安倍曾告訴他，工作要「處處考慮台灣人心情」，他前任駐台代表則提醒，台灣政治很複雜，「來台前3個月不要發言」，泉裕泰笑稱，現在他把這句話又傳授給繼任代表片山和之。

泉裕泰說，他任內2年多經歷Covid-19疫情，最感念台灣「口罩外交」，因日本口罩多在中國生產，當時中國政府不給日本，日本國內就沒有口罩，台灣人卻在自己還需排隊買口罩時，不求回報地捐了200萬個口罩給日本，「我覺得很感動，這就是站在人道主義的文明外交。」

泉裕泰說，台灣缺疫苗時，日本和各國都很樂於捐給台灣，這就是蔡總統所說善的循環，世界各國跟鄰居關係總有矛盾，「但日本有台灣這個鄰居，只能說是太好了」，台日發生地震時，會立刻互相捐款關心，這種雙邊關係很少見。

泉裕泰表示，外交不是華麗舞台秀，是務實、生活面的，外交終極目的是讓對方人民喜歡自己國家，因此日台雖無正式邦交，但關係很好，要保護這份關係並積極發展下去。

泉裕泰說，台灣現在邦交國很少，有點像國際孤兒的感覺，「我們的任務是鼓勵台灣、加油台灣」，日本很多自民黨政治人物都有這個使命感，每天都在考慮怎樣鼓勵台灣、擴大台灣國際空間，「我的最大願望是幫台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），這是我們的工作，如果我們不做這工作誰來做呢？」

泉裕泰表示，每個日本人與台灣人的友誼就像一朵櫻花，單看很樸素，結合起來卻變成非常華麗壯觀的風景，雖然李登輝、安倍逝世了，但他們的精神已使日台友誼開出許多美麗花朵，相信會一直綻放下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法