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以色列與真主黨交火 以軍誤擊釀首例「黎巴嫩士兵」死亡

以軍在針對黎巴嫩真主黨的行動中，誤擊黎巴嫩武裝部隊士兵，造成1死3傷。（法新社）

以軍在針對黎巴嫩真主黨的行動中，誤擊黎巴嫩武裝部隊士兵，造成1死3傷。（法新社）

2023/12/06 12:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）除了在加薩地區行動外，在北部也和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）部隊相互交火，而在5日雙方交火時，以色列誤擊造成一名黎巴嫩武裝部隊的士兵死亡，這也是以色列與真主黨部隊交火兩個多月以來，首度有黎巴嫩武裝部隊成員死亡。事發過後，以色列也對此次行動表示遺憾。

綜合外媒報導，以軍5日上午表示，以軍戰機空襲黎巴嫩境內的真主黨目標，包括基礎設施、武器儲存點與哨所，黎巴嫩方面則是對以色列發射火箭。不過以色列軍方的行動波及到真主黨以外的其他人員，黎巴嫩軍方指出，一處軍事陣地遭到以色列轟炸，造成1名黎巴嫩武裝部隊士兵死亡、3人受傷。

以軍隨後發表聲明，承認以軍在「自衛行動」攻擊到黎巴嫩士兵，以軍強調，行動目標是真主黨，黎巴嫩武裝部隊並不是以軍目標，對此意外表示歉意，並將展開調查。自從以色列與真主黨交火後，以軍針對黎巴嫩的軍事行動皆是針對真主黨及其武裝組織，此次意外是自從以色列與真主黨交火後，首度有黎巴嫩武裝部隊成員死亡。

《法新社》統計，自從雙方交火以來，黎巴嫩方面有超過110人死亡，大多都是真主黨武裝份子與平民。真主黨方面聲稱，已有79名真主黨成員被殺。以色列方面則是6名士兵與3名平民死亡。

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