美英澳深化AUKUS科技合作 著重追蹤中國潛艦

澳洲國防部長夏普斯、美國國防部長奧斯汀、英國國防大臣馬勒斯（左至右）1日在美國加州會面。（法新社）

2023/12/02 19:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀、英國國防大臣馬勒斯及澳洲防長夏普斯1日在美國加州會面，在「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的基礎上達成新的高科技合作協議，將加強在人工智慧（AI）、水下無人機和電子戰等方面的技術合作和資訊共享，進一步提高反潛等各項軍事能力，鞏固「AUKUS第2支柱」並證明三國「團結更強大」，以因應中國軍事快速現代化及削弱其霸權自信。

奧斯汀、馬勒斯和夏普斯，在矽谷的美國國防部「國防創新小組」（DIS）總部會談後，宣布將強化在聲控雷達、AI和量子運算系統上的合作，增強各自武裝力量，達到能夠研發及實現先進能力的地步，以便作戰人員以決定性優勢聽到、看到和採取行動，應對中國在內等日益嚴重的全球威脅。奧斯汀稱頌新的合作將證明「我們在一起會更強大」，馬勒斯推崇該會議將是AUKUS「第2支柱」的關鍵時刻，而夏普斯也認為，現在正是發揮創新精神的時候。

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據了解，AUKUS夥伴關係的第一支柱重點是建立澳洲核動力潛艦能力，使澳洲組成一支由8艘核動力潛艦組成的艦隊，包括從美國購買3艘維吉尼亞級潛艦，以及澳英合建5艘新型SSN-AUKUS級潛艦，但這些潛艦不會攜帶核武。馬勒斯表示，潛艦計畫已取得重大進展，海軍軍官也開始在美國接受核能訓練。AUKUS的第2支柱重點，則是8個技術領域的合作，包括量子技術、先進網路安全和技術及高超音速武器等。

三國防長此次會商後表示，他們將在多個軍事系統上部署先進的AI演算法，包括P-8A「海神」反潛機，以處理來自各國聲納浮標和水下探測設備的數據，同時也將在2030年前，於三國設置新的雷達偵測站，建立深入觀測太空達3萬5000公里的能力。此外，三國還將在量子技術上進行協調，以協助導航和武器方向，從而能夠精準鎖定目標。三人強調，這些共同進展將有助於及時進行大量數據運用，以提高三國的反潛作戰能力。

三人還表示，計畫整合現有潛艦上魚雷管發射和回收水下無人機的能力，以進行水下攻擊和情報蒐集，「這種能力提升我們水下部隊的射程和能力，也將支援澳洲最終的新型SSN-AUKUS級潛艦」。不僅如此，這三國明年也將舉行海上聯合無人機演習，強化三方聯合操作無人海上系統，包括其規模和複雜性，以及共享和處理海事數據的能力。他們表示，這項行動對於遏阻中國海上擴張至關重要。

根據五角大廈最新中國軍力報告，共軍目前擁有6艘核動力彈道飛彈潛艦、6艘核動力攻擊潛艦和48艘柴油動力或不依賴空氣動力的攻擊潛艦。共軍潛艦部隊預計在2025年增至65艘，2035年增至80艘，但與此同時，舊艦也不斷退役。

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