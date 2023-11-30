保護弟弟狠咬以軍 巴勒斯坦「少女英雄」獲釋

塔塔米大約從11歲起，就是約旦河西岸當地反抗以色列不斷擴大屯墾、與以軍對峙的知名人物。（取自社媒平台Ｘ）

2023/11/30 20:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」11月30日在暫時停戰協議到期數分鐘前同意，至少停火協議再延長1天；累計自24日休戰以來已有81名人質獲釋，另巴勒斯坦囚犯有180人獲釋，以色列29日最新釋放的30人中，以22歲巴勒斯坦活動人士塔米米（Ahed Tamimi），最受矚目。

塔米米自約11歲起就被約旦河西岸的巴勒斯坦人視為英雄，她本月6日遭以色列軍隊以涉嫌煽動暴力的罪名逮捕。以色列監獄管理局在官網發布了29日獲釋的巴勒斯坦人名單，其中包括塔米米。

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巴勒斯坦一名官員也表示，塔米米已從以色列海法市（Haifa）附近的戴蒙監獄（Damon Prison）獲釋。

塔米米出身自約旦河西岸村莊納比沙勒（Nabi Salih）的顯赫家族，從她大約11歲起，就是當地反抗以色列不斷擴大屯墾、與以軍對峙的知名人物。

塔米米已成為巴人反抗運動的象徵。2015年她14歲，為了阻止手臂骨折的弟弟被以軍逮捕，緊咬以軍士兵的手不放；2017年，以軍襲擊入侵村莊，她15歲的表弟在抗議時被以軍的橡皮子彈擊中頭部，塔米米為此打了以軍士兵一巴掌，又踹了對方，結果被逮捕、判處8個月徒刑；她掌摑以軍的畫面被拍下來，使哈米米獲得「少女英雄」封號，她的大幅肖像被畫在位於伯利恆、分隔以色列和約旦河西岸的隔離圍牆上。

官員稱，29日獲釋10名人質中，包括以色列人、雙重國籍者和泰國公民。美國總統拜登表示，以色列裔美國人貝寧（Liat Beinin）當天獲釋，已穿過加薩邊境進入埃及，目前很安全。

11月29日，巴勒斯坦「少女英雄」塔米米（右）獲釋，在母親攙扶下受到熱烈迎接。（路透）

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