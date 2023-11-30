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曾見到哈瑪斯領袖 以色列阿嬤當面怒嗆：你怎不為此羞愧？

利夫席茲透露，她曾在地道中與哈瑪斯領袖辛瓦會面，她當場反問辛瓦：「你怎麼不為此感到羞愧？」（路透）

利夫席茲透露，她曾在地道中與哈瑪斯領袖辛瓦會面，她當場反問辛瓦：「你怎麼不為此感到羞愧？」（路透）

2023/11/30 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）近期與以色列達成停火協議，雙方交換人質與囚犯。而在哈瑪斯大量釋放人質前，85歲的以色列人質利夫席茲（Yocheved Lifshitz）與另外一人因為健康問題於10月23日被哈瑪斯釋放。利夫席茲近期接受以色列媒體訪問時透露，她曾在地道中與哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）碰面，她當場反問辛瓦：「你怎麼不為此感到羞愧？」

根據《路透》報導，利夫席茲過去提倡和平行動，與丈夫奧德（Oded Lifshitz）多年來一同協助在加薩生病的巴勒斯坦人就醫，不過兩人卻在哈瑪斯10月7日的突襲行動中雙雙被劫持。利夫席茲近期接受以媒訪問時提到，當辛瓦前往地道中探望被關押的人質時，她與辛瓦面對面，並質問辛瓦：「對多年來支持和平的人們做了這樣的事，你怎麼不感到羞愧？」利夫席茲表示，當辛瓦聽見質問時，他沉默許久。

利夫席茲提到，她在被哈瑪斯綁架時有被毆打，但是在為期兩週多的囚禁過程中，哈瑪斯對她們不錯。利夫席茲在獲釋時曾和一名蒙面哈瑪斯份子握手，利夫席茲被問到原因時說：「他們很溫柔地對待我們，滿足我們所有的需求。」

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