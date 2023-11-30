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布林肯將訪問以色列 喊話會努力延長以哈休戰時間

美國國務卿布林肯（見圖）宣布 將訪問以色列，努力延長以哈在加薩走廊休戰時間。（美聯檔案照）

美國國務卿布林肯（見圖）宣布 將訪問以色列，努力延長以哈在加薩走廊休戰時間。（美聯檔案照）

2023/11/30 00:17

〔中央社〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週三宣布，將在未來幾天訪問以色列期間，努力延長以色列與哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）休戰的時間。

《法新社》報導，布林肯在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議後表示：「未來幾天，我們將集中精力，盡我們所能延長休戰時間，好讓我們繼續解救更多人質，並提供更多人道援助。」

「我們希望看到休戰時間延長，因為它將帶來正面影響，首要任務就是讓人質獲釋、回家，與家人團聚。」

布林肯表示，他相信休戰時間延長也符合以國利益。他說：「他們也非常努力地將人民帶回家，所以我們正在設法解決這個問題。」

布林肯將在以哈戰爭爆發後第3度訪問中東，他預計在特拉維夫（Tel Aviv）會見以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），並在雷馬拉（Ramallah）會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的休戰協議將於30日早上到期。

《路透社》報導，布林肯另外也表示，北約盟國在幫助烏克蘭方面完全「沒有倦怠感」。

他表示：「我們必須、而且也會繼續支持烏克蘭。」他也說，北約盟國對此立場一致，而且他還聽到美國國會參眾兩院表態將繼續支持烏國。

基輔一直擔心以哈戰爭可能會轉移國際社會對其努力擊敗俄軍的注意力。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）週三早上敦促西方國家增加武器生產。他說，歐盟承諾提供烏克蘭100萬枚砲彈，目前已提供約30萬枚。

庫列巴在會見北約外長之前表示：「我們需要設立歐洲－大西洋國防工業共同區」，還稱這將確保烏克蘭和北約國家本身的安全。

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