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休戰最後一天！哈瑪斯向以色列移交16名人質

最年輕以色列人質、年僅10個月大的科菲爾‧比巴斯，備受以色列社會同情與關注，不過科菲爾‧比巴斯傳出已身亡，圖為1名示威者與要求釋放科菲爾‧比巴斯的海報合影。（路透資料照）

最年輕以色列人質、年僅10個月大的科菲爾‧比巴斯，備受以色列社會同情與關注，不過科菲爾‧比巴斯傳出已身亡，圖為1名示威者與要求釋放科菲爾‧比巴斯的海報合影。（路透資料照）

2023/11/30 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕早前透過卡達居中斡旋，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的休戰協議延長了2天，29日為協議的最後一天，哈瑪斯依約釋放了16名以色列人質。

據《路透》報導，以色列官員稱，被釋放的人質包括以色列公民、雙重國籍者及泰國公民。

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）表示，作為休戰協議的一部分，以色列同時將於29日晚間釋放30名巴勒斯坦裔囚犯，包括16名未成年人和14名婦女。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室確認了29日晚間共有2名俄裔以色列婦女獲釋，分別是50歲的特魯帕諾夫（Yelena Trupanov）、73歲的塔蒂（Irena Tati）。哈瑪斯提供的影片顯示，2名婦女移交紅十字國際委員會（ICRC）後，隨即被逐出加薩走廊。

與此同時，巴勒斯坦新聞機構「瓦法社」（WAFA）表示，以色列士兵與巴勒斯坦人在約旦河西岸（West Bank）城市哲寧（Jenin）發生衝突，2名年輕男性和2名武裝分子遭殺害。

瓦法社稱，1名8歲男性、1名15歲男性及2名高級武裝指揮官當場身亡。對此以色列軍方表示，不明人士向以色列士兵投擲爆裂物，以色列士兵立即以實彈還擊。

此外，哈瑪斯指出，一個以色列人質家庭、共3人近日在以軍空襲中身亡，包括年僅10個月大的人質科菲爾‧比巴斯（Kfir Bibas）、4歲的哥哥亞瑞‧比巴斯（Ariel Bibas）及他們的母親希里（Shiri Bibas）；以色列官員稱，仍在調查消息的真實性。該家庭備受以色列輿論關注。

比巴斯一家的親屬已取得哈瑪斯提供的報告，並透過以色列非營利組織「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum）發出聲明：「我們正等待消息被證實，期望得到軍方官員的反駁。」

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