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世衛警告 加薩病故者恐多過被炸死

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」廿八日再釋放十二名以色列人質，也表示願將停火時間再延長四天、釋放更多以國人質，交換以國增加釋放巴勒斯坦囚犯的人數。（路透）

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」廿八日再釋放十二名以色列人質，也表示願將停火時間再延長四天、釋放更多以國人質，交換以國增加釋放巴勒斯坦囚犯的人數。（路透）

2023/11/30 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」廿八日再釋放十二名以色列人質，也表示願將停火時間再延長四天、釋放更多以國人質，交換以國增加釋放巴勒斯坦囚犯的人數。世界衛生組織（WHO）警告，加薩孩童傳染病、腹瀉病例激增，至十一月初為止，五歲以上腹瀉病例增至正常值的逾百倍，若遲未能恢復醫療衛生系統，死於疾病的人數恐怕會超過死於轟炸者。

交換釋囚 哈瑪斯願停火再延4天

哈瑪斯廿八日晚間再釋放十名以色列人、兩名泰國人共十二名人質，迄今總計已釋放八十一名人質，包括六十名以色列人、十九名泰國、一名菲律賓和一名俄羅斯—以色列裔；以國以一名以國人質換三名巴囚的比例，廿八日釋放卅名巴人囚犯、累計釋放一八○人。以國表示，哈瑪斯手上仍有約一六一名人質，包括四名孩童，其中年紀最小僅十個月大。

協調以哈間接談判的卡達，廿八日與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯、以國情報局「摩薩德」（Mossad）局長巴尼亞和埃及官員磋商可能的下一階段停火協議，包括哈瑪斯擴大釋放男性或軍事人員，以及更長時間的停火。一名接近哈瑪斯的消息人士廿九日表示，哈瑪斯「知會調停者，願意延長停火四天」、釋放人質。但據稱以國無意延長停火到十二月二日以後。

以哈停火讓加薩獲得更多人道援助物資，首架運送援助物資的美國軍機廿八日抵達埃及，法國將直升機航艦「迪克斯木德號」（Dixmude）改裝成臨時醫院，本週稍晚開始收治加薩兒童。

但聯合國多個援助機構廿八日同聲警告，送入加薩的物資需呈倍數增加。世界糧食計畫署（WFP）中東主任佛萊謝說，六天不夠，需要持續大規模運入糧食，否則加薩會有「高風險」陷入飢荒。

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