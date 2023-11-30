僅10個月大！哈瑪斯：年紀最小人質遭以色列空襲炸死

哈瑪斯29日通知以色列政府，稱年紀最小人質比巴斯，和他4歲的哥哥、母親，已在以軍對加薩的空襲中喪生。（路透資料照）

2023/11/30 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）29日通知以色列政府，稱年紀最小的以色列人質比巴斯（Kfir Bibas）和他4歲的哥哥、母親，早在以軍對加薩的空襲中喪生；以色列國防軍（IDF）表示，正在查證這項說法。

綜合外媒報導，哈瑪斯的武裝支翼「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）29日稱，出生僅10個月的比巴斯，和年僅4歲的哥哥亞瑞（Ariel Bibas）、母親希里（Shiri Bibas），10月7日被俘至加薩後，不幸在以色列的空襲中喪生，但未提供直接證據。該家庭備受以色列輿論關注。

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以色列國防軍發表聲明回應，目前正在評估消息的真實性，並和比巴斯的親屬保持聯繫，「哈瑪斯對加薩走廊所有人質的安全負有全部責任，哈瑪斯必須承擔責任。哈瑪斯的行動持續危害人質，包含9名兒童，該組織必須立刻釋放我方人質。」

比巴斯的親屬已取得哈瑪斯提供的報告，並透過以色列非營利組織「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum）發出聲明，「我們正等待消息被證實，當然也期望結果被軍方推翻。我們感謝以色列人民的熱情支持，但請在這個困難時刻給予隱私。」

據了解，比巴斯的父親亞登（Yarden Bibas）也可能在哈瑪斯10月7日發動襲擊時，自尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）被綁架。哈瑪斯殺害了尼爾奧茲逾四分之一居民，並綁走數十名人質。

目前以哈停火已進入第6天，雙方談判代表正爭取延長休戰協議。居中斡旋的卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）透露，對於休戰協議再度延長感到相當樂觀。

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