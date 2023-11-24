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哈瑪斯宣布24日起休戰 以色列收首份獲釋人質名單

2023/11/24 02:21

〔中央社〕巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）的武裝支翼今天在通訊軟體Telegram的頻道上宣布，哈瑪斯與以色列將自當地時間24日上午7時（格林威治標準時間5時）開始休戰。

路透社報導，哈瑪斯的武裝支翼「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）在聲明中說，這次休戰將持續4天，休戰期間，卡薩姆旅和以色列將停止所有軍事行動。

根據哈瑪斯，「敵機」將完全暫停在加薩走廊（Gaza Strip）南部上空飛行，同時也將於每天上午10時至下午4時間，停止在加薩走廊北部區域和加薩市（Gaza City）上空飛行6小時。

根據以色列當局說法，哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，造成以色列方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。

卡達近來一直居中斡旋盼能達成協議，以釋放部分人質來換取休戰。卡達外交部發言人今天指出，首批人質會在24日下午4時獲釋。

法新社報導，以色列總理辦公室今天表示，當局收到「第一份名單」後，正在聯繫所有人質的家屬。目前還不清楚誰在名單上。1121124

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