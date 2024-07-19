歐盟執委會主席馮德萊恩：將阻止中國侵略台灣

歐盟執委會主席馮德萊恩（見圖）獲得歐洲議會表決同意連任主席，她在投票前發表的演說強調，未來五年會尋求「阻止中國」入侵台灣。（路透）

2024/07/19 17:58

〔中央社〕歐盟執委會主席馮德萊恩獲得歐洲議會表決同意連任主席，她在投票前提出未來5年任期政綱並發表演說，還強調會尋求「阻止中國」入侵台灣。

新一屆歐洲議會（European Parliament）昨天下午以401票贊成、284票反對的票數通過馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席，所獲支持較5年前的383票還多。

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政治新聞媒體Politico報導，馮德萊恩昨天在名為「歐洲的選擇」（Europe’s Choice）的政綱宣言中說，「對全球未來而言，印太（Indo-Pacific）已成為決定性的地區」。

她指出：「我們將與面臨共同挑戰的日本、韓國、紐西蘭及澳洲攜手合作。」

馮德萊恩提到，「這包括我們集體努力配置全方位的綜合手段，以阻止中國透過軍事手段單方面改變現狀，尤其是台灣」，這是她迄今為止最明確的表態。

美國方面認為，中國人民解放軍侵台可能發生於2027年，此時會是馮德萊恩擔任歐盟執委會主席第2任期的中期。

馮德萊恩允諾在台灣議題上與紐澳日韓4個國家合作，這些國家已被北大西洋公約組織（NATO）列為印太地區夥伴。

馮德萊恩昨天也對中國軍事支出激增提出警告，她表示：「從2019年至2021年，歐盟國防總支出增加了20%，俄羅斯同期國防支出大增近300%，中國甚至暴增近600%。」

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