川普回鍋白宮誰最開心？ 紐時：應該是普廷

美媒稱美國前總統川普回鍋白宮意味俄羅斯總統普廷的政治賭注押對寶。圖為2019年6月28日，普廷（左）與時任美國總統的川普在日本大阪的二十國集團峰會場外會面。（路透檔案照）

2024/07/19 19:26

〔編譯張沛元／綜合報導〕2022年2月下令揮軍入侵烏克蘭的俄羅斯總統普廷的最大倚仗，莫過於以美國為首的西方各國逐漸對支持烏克蘭失去興趣與耐性，最終停止軍援烏克蘭，以及迫使基輔當局依莫斯科所願達成停火協議。

而今，隨著力挺烏克蘭的美國總統拜登深陷退選危機，再加上已放話回鍋後馬上結束俄烏戰的共和黨總統候選人川普當選希望大增，還延攬批美援烏的菜鳥參議員范斯為競選搭檔，普廷的這場政治賭注看來是押對了。

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紐約時報指出，總而言之，美國的外交政策軌跡怕是正逐漸更接近普廷的期望，也就是秉持只關心自己的世界觀，對烏克蘭的關切程度遠低於俄羅斯，以至於基輔當局終將淪落為2021年的阿富汗，被華府放棄只是時間早晚的問題。

智庫卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）前任主任崔寧（Dmitri Trenin）說，他根據美國民調的推論是，「所有外國問題」皆非美國選民的優先顧念，而這也正是普廷的戰略盤算的基礎：美國人終將在某個時間點受夠挺烏。

民調顯示，儘管大多數美國人贊成維持或增加支持烏克蘭對抗俄羅斯，但並不認為援烏是關鍵的選舉議題。

但對普廷來說，現在就慶祝押對寶未免為時過早，畢竟他對美國政策的算計也曾出包，像是在2016年暗助川普入主白宮，結果川普上台後卻軍援烏克蘭與加強制裁俄羅斯；以及2022年入侵烏克蘭時以為西方會來不及反應，未料西方各國迅速採取嚴厲制裁，以致俄國大量海外資產遭凍結。

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