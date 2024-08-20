NHK中國籍播報員脫稿稱「釣魚台是中國領土」 日本輿論炸鍋！

日本放送協會（NHK）一檔中文新聞節目上，一名來自中國、受雇於NHK的男性播報員19日突然脫稿稱「釣魚台是中國領土」，在日本社會引發軒然大波。（圖翻攝自X平台）

2024/08/20 00:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國小粉紅在日本鬧事新聞不斷，包括各種餐館遭大鬧、靖國神社遭噴漆塗鴉、奈良鹿遭踹打等事件，日本社會對中國反感度激增。本週一（19日），日本放送協會（NHK）一檔中文新聞節目上，來自中國、受雇於NHK的男性播報員突然脫稿稱「釣魚台是中國領土」，在日本社會引發軒然大波。

綜合日媒報導，19日下午1點（台灣時間19日中午12點）多，NHK國際廣播電台一檔中文新聞直播節目上，一名男性播報員在報導有關釣魚台的新聞時，突然脫稿加上「釣魚島是中國領土」的個人意見，由於是直播節目，該名男子的脫稿言論一字不漏播送出去，導致日本輿論一片譁然，大批日網友在網上痛批。

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據悉，該名男子提到東京千代田區的靖國神社19日凌晨疑又遭小粉紅塗鴉，以簡體中文寫上不雅文字時，也脫稿加上個人意見，發表了約莫20秒新聞稿中沒有提及的內容，但日本相關報導並未曝光該男子的脫稿陳述。

隨著輿論延燒，NHK也急忙發布道歉聲明滅火，指該名男子為中國籍，與NHK下屬機構有合約，自2002年開始負責將日本新聞翻譯成中文後，在廣播電台中以中文播報。NHK表示，已對該名男子提出強烈抗議，其下屬機構將終止與該男子的合約，「他的言論與原本的新聞稿內容無關，屬於不當發言。與新聞無關的言論被播出是不應該的，我們對此深表歉意，將徹底採取防範這類情事再次發生的措施。」

日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫表示，「這件事情，在日本輿論中造成的影響非常大。因為NHK是日本的公共媒體，是全體日本人繳費維持的。此事不但損害了NHK的信用，也對在日本生活的中國人的形象造成了嚴重負面影響。」

矢板明夫指出，「最近，受到宣傳中國愛國主義思想的新媒體抖音、小紅書等平台的影響，很多中國的小粉紅、中年粉紅，已經失去了社會常識和職業道德。經常做一些違反常識、破壞規矩和法律的行為，而且不以為恥、反以為榮。」

「他們在日本的活動特別猖獗的理由之一，是日本的法律對他們的處罰太輕。在神社塗鴉的犯人即使被抓到，可能只是罰一點錢而已，甚至不如他們在自媒體上拍一部影片的收入。這次在NHK亂報新聞的傢伙，也僅僅是丟了工作而已。」

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