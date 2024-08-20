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    日本自民黨總裁改選 傳已5人有望跨過參選門檻

    日本前經濟安保擔當大臣小林鷹之19日宣布參加下月舉行的自民黨總裁選舉。（路透）

    日本前經濟安保擔當大臣小林鷹之19日宣布參加下月舉行的自民黨總裁選舉。（路透）

    2024/08/20 06:44

    〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本自民黨總裁選舉預定20日敲定公告和投開票日期，目前檯面上已有超過10人有意出馬，但正式表態的僅有19日搶得頭香的前經濟安保擔當大臣小林鷹之。由於參加自民黨總裁選舉，必須跨越20位黨籍國會議員推薦的門檻，在參選爆炸的情況下，門檻似已變成難以攀越的高牆，在公告登記前，預料會先有一場推薦人爭奪戰。

    目前檯面上傳出有意參選者，包括自民黨幹事長茂木敏充、自民黨前幹事長石破茂、經濟安保大臣高市早苗、數位大臣河野太郎、前經濟安保大臣小林鷹之、外務大臣上川陽子、官房長官林芳正、前官房長官加藤勝信、前總務大臣野田聖子、前環境大臣小泉進次郎、經濟產業大臣齋藤健，以及參議員青山繁睛等人。

    據報導，除了正式宣布參選的小林之外，據傳還有小泉進次郎、河野太郎、林芳正和茂木敏充等4人，已掌握20位推薦人。

    獲得保守派高度支持的高市早苗，在2021年參選黨總裁時有前首相安倍晉三抬轎，這次卻顯得有點吃力。石破茂雖仍高居首相最佳人選的民調榜首，但他在黨內「沒朋友」的窘境也依舊沒有改變。石破上週訪問台灣時表態有意出馬，經產大臣齋藤健隨即在日本宣布有意參選。齋藤為前石破派大將，也可以說是石破的子弟兵，齋藤表態被解讀為背景不單純，可能分散石破掌握的推薦人數。

    雖然在自民黨小金庫事件後，現任總裁岸田文雄已宣布解散派系，但派系中人要在短期內完全擺脫派系運作模式有其困難，林芳正和上川陽子同屬前岸田派，自民黨史上少有同派系人馬連續擔任總裁的前例，2人的聲明可能只是重在表態而非參選。

    河野太郎日前已向所屬派系龍頭、副首相麻生太郎表示即將出馬，這是河野第3次角逐總裁，前2次並未獲得麻生支持，這次是否時機成熟，仍有待派系內部討論。也因為如此，企圖尋求麻生支持的茂木敏充碰了軟釘子。茂木雖為現任黨幹事長，且為茂木派龍頭，但出現人和問題，在首相最佳人選的民調中，人氣並不高。

    小泉進次郎與前首相菅義偉關係良好，雖然也是首相最佳人選民調的前段班，但他的父親、前首相小泉純一郎曾訂下「50歲前不得參選」的家規，小泉也據此按兵不動，但這次同為40幾歲的小林鷹之已宣布出馬，若打出「世代交替」的大旗，參選機會也將大增。

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