休戰再延長？以美情報負責人與卡達首相展開會談

卡達首相穆罕默德28日與美國中情局、摩薩德負責人會面，共商休戰延長事宜。（路透資料照）

2023/11/29 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕消息人士透露，美國中央情報局（CIA）、以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）負責人28日前往杜哈，與卡達首相會面，推動以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）之間的休戰延長事宜。

據《路透》報導，消息人士稱本次會議是「以延長人道主義暫停協議的進展為基礎，就下一階段的潛在協議展開進一步討論」，埃及官員也參與了會談，但尚不清楚會談結果。

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一名不具名的美國官員表示，中央情報局局長勃恩斯（William Burns）正在杜哈「參加有關以色列與哈瑪斯衝突的會議，包括討論人質問題」。

卡達27日宣布，原本當天深夜到期的加薩走廊（Gaza Strip）4天停火協議已延長2天。勃恩斯、摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）、卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）28日隨即進行了會面。

卡達一直主導哈瑪斯與以色列的談判，哈瑪斯多名政治領袖均居住在卡達。

消息人士稱，官員們28日在會議上討論了再度延長休戰的可能性，包括哈瑪斯或將釋放男性或軍事人員人質，而不僅限於婦女和孩童，並考慮了達成停火的必要條件。

卡達在會議前與哈瑪斯交換意見，了解該組織可能同意的內容。消息人士補充，以色列和哈瑪斯目前正各自召開內部會議。

目前為止，沒有跡象表明哈瑪斯願意釋放遭到扣留的以色列男性或軍事人員。

哈瑪斯戰士於停火的前4天釋放50名遭挾為人質的以色列婦女和兒童；以方則從監獄中釋放150名巴勒斯坦犯人，全為婦女和青少年。

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