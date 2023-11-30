越南男子頭痛就醫 檢查後發現筷子竟直戳大腦

越南1名男子近日因偏頭痛等症狀就醫，不料竟意外發現鼻腔中有一雙筷子。（圖截自X「@nypost」）

2023/11/30 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕越南1名35歲男子近日因頭痛、視線模糊等症狀前往當地醫院就診，不料在經過檢查後竟發現男子鼻腔中有1雙筷子已經直戳大腦。所幸在將筷子取出後該名男子已無大礙，目前仍在住院療養中。

綜合外媒報導，這名男子25日至當地醫院看診時表示，自己近期因不明原因出現嚴重偏頭痛，鼻腔流出體液甚至間歇性失明等症狀。醫護人員在為他進行CT掃描檢查後發現，男子此一系列症狀皆是因頭部外傷引起外傷後顱內積氣而導致。不料醫生在對男子進行進一步檢查時，意外發現男子的鼻腔裡竟有1雙筷子穿過頭骨直戳腦部，情況相當危險。所幸醫生在發現筷子後及時為男子進行內視鏡手術將異物取出，才保住他的小命。據報導，男子現在已無大礙，正在等待出院。

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該名男子的家人再得知病因後表示，男子曾在5個月前與其他人發生肢體衝突，而筷子應該就是在那時候被插進他鼻子裡的，只不過當時男子受傷送醫時醫護人員並沒有發現鼻腔中的筷子，在簡單處理了外傷後便讓他回家。該名男子在此次手術結束後也回想到，當時似乎確實有人把甚麼東西捅進他的鼻子裡面，但他在打完架後就完全忘記這件事了。

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