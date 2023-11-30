為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

越南男子頭痛就醫 檢查後發現筷子竟直戳大腦

越南1名男子近日因偏頭痛等症狀就醫，不料竟意外發現鼻腔中有一雙筷子。（圖截自X「@nypost」）

越南1名男子近日因偏頭痛等症狀就醫，不料竟意外發現鼻腔中有一雙筷子。（圖截自X「@nypost」）

2023/11/30 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕越南1名35歲男子近日因頭痛、視線模糊等症狀前往當地醫院就診，不料在經過檢查後竟發現男子鼻腔中有1雙筷子已經直戳大腦。所幸在將筷子取出後該名男子已無大礙，目前仍在住院療養中。

綜合外媒報導，這名男子25日至當地醫院看診時表示，自己近期因不明原因出現嚴重偏頭痛，鼻腔流出體液甚至間歇性失明等症狀。醫護人員在為他進行CT掃描檢查後發現，男子此一系列症狀皆是因頭部外傷引起外傷後顱內積氣而導致。不料醫生在對男子進行進一步檢查時，意外發現男子的鼻腔裡竟有1雙筷子穿過頭骨直戳腦部，情況相當危險。所幸醫生在發現筷子後及時為男子進行內視鏡手術將異物取出，才保住他的小命。據報導，男子現在已無大礙，正在等待出院。

該名男子的家人再得知病因後表示，男子曾在5個月前與其他人發生肢體衝突，而筷子應該就是在那時候被插進他鼻子裡的，只不過當時男子受傷送醫時醫護人員並沒有發現鼻腔中的筷子，在簡單處理了外傷後便讓他回家。該名男子在此次手術結束後也回想到，當時似乎確實有人把甚麼東西捅進他的鼻子裡面，但他在打完架後就完全忘記這件事了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
俄老婦「腦插3公分針」80年！ 疑似父母想殺死她
2023/10/05 19:56

俄老婦「腦插3公分針」80年！ 疑似父母想殺死她
腦動靜脈畸形併動脈瘤出血 栓塞手術搶救保命
2021/10/19 05:30

腦動靜脈畸形併動脈瘤出血 栓塞手術搶救保命

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
醫病》長期頭痛、耳鳴 原來是罹腦部動靜脈瘻管
2017/06/05 15:24

醫病》長期頭痛、耳鳴 原來是罹腦部動靜脈瘻管
不明原因突然頭痛 恐「自發性顱內低壓」上身
2015/08/29 06:00

不明原因突然頭痛 恐「自發性顱內低壓」上身

祥儀擬空調系統改善策略 提高節能效益
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播