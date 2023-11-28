鶼鰈情深！99歲前美國總統卡特堅持出席妻子葬禮

高齡99歲的美國前總統卡特28日將前往亞特蘭大，參加已故妻子羅莎琳的追悼儀式。（路透資料照）

2023/11/28 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕正接受臨終關懷、99歲高齡的美國前總統卡特（Jimmy Carter），將於28日前往教堂，參加為已故妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）舉行的追悼儀式。羅莎琳於27日去世，享耆壽96歲。

據《路透》報導，這位前美國第一夫人的遺體已於27日開放公眾瞻仰，讓美國民眾能夠向其表達敬意。

請繼續往下閱讀...

美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國前總統柯林頓（Bill Clinton），及3位前第一夫人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、蘿拉．布希（Laura Bush）和蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama），預計都將出席28日的追悼式。

卡特中心（Carter Center）表示，罹患失智症的羅莎琳數月來健康情況持續惡化，於27日辭世。羅莎琳與卡特結縭逾77年，成就兩人所稱的「全面夥伴關係」。有別於先前的多位第一夫人，她會出席內閣會議、針對議題侃侃而談，還曾代表卡特出訪。

羅莎琳的葬禮將在喬治亞州平原鎮（Plains）馬拉納瑟浸信會教堂（Maranatha Baptist Church）舉行。卡特和羅莎琳是婚姻時間最長的美國總統夫婦，兩人於1946年完婚，當時卡特年僅21歲、羅莎琳則僅18歲。

羅莎琳的家人今年5月透露她罹患失智症；卡特則自今年2月拒絕了醫療干預，正在家中接受臨終關懷。

民主黨籍的卡特於1960和70年代擔任喬治亞州參議員和州長，1976年當選總統。他於1980年競選連任時，不敵共和黨籍對手雷根（Ronald Reagan）。卸任後，卡特和羅莎琳致力於全球人權、民主和健康議題，廣獲各界肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法