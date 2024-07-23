暗殺事件後最新民調出爐！川普雙位數狂勝賀錦麗

「哈里斯民意調查」與商業雜誌《富比士》的最新民調顯示，川普（左）領先賀錦麗（右）達10個百分點。（路透）

2024/07/23 20:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民調機構「哈里斯民意調查」與商業雜誌《富比士》合作的最新民調（Harris X/Forbes）顯示，前總統川普（Donald Trump）在2024年總統大選中，以雙位數的差距，遙遙領先民主黨的領跑者副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，22日公布的這份民調，是在7月19日至21日進行的，結果顯示，川普以52%的支持率領先賀錦麗的42%，在可能的投票者中佔據絕對優勢。

請繼續往下閱讀...

民調結果也反映出，在不同族群和地區的選民中，川普的支持率也相對穩定。在獨立選民中，川普以48%的支持率領先賀錦麗的33%。在西裔族群中，兩人的支持率不相上下，而川普在郊區投票者中以51%的支持率領先。即使在非裔選民中，川普也獲得了25%的支持，儘管非裔選民普遍支持賀錦麗。

此外，共和黨選民對川普的支持熱度，也高於民主黨選民對賀錦麗的熱情，在抽樣的註冊共和黨人中，92%支持川普，而83%的民主黨人會投票給賀錦麗。

報導提到，該民調結果顯示，註冊的民主黨選民對於賀錦麗或拜登，誰應該成為提名人選意見分歧，兩者支持率旗鼓相當，各佔45%。值得注意的是，民調是在拜登可能退選的報導出現後進行的，因此民主黨選民對於賀錦麗的接受度，仍有待觀察。獨立人士則略微傾向於賀錦麗，以39%的支持率領先拜登的36%。

該民調註冊選民的全樣本誤差範圍（MOE）為 ± 1.9個百分點，對於可能投票者的誤差範圍不明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法