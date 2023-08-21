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黨內籲川普退選聲浪起 參議員凱西迪：沒人會挺罪犯

美國路易斯安那州參議員凱西迪20日表示，前總統川普應該退出共和黨2024美國總統初選。（路透資料照）

美國路易斯安那州參議員凱西迪20日表示，前總統川普應該退出共和黨2024美國總統初選。（路透資料照）

2023/08/21 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨參議員凱西迪（Bill Cassidy）20日表示，前總統川普應該退出共和黨初選。他直指川普身陷4起官司，將難以與民主黨提名的拜登（Joe Biden）角逐2024年總統大位。

據《路透》報導，路易斯安那州參議員凱西迪（Bill Cassidy）是2021年第二次彈劾案中，投票判定川普「煽動叛亂」的7名共和黨參議員之一。凱西迪認為川普近期捲入的「不當持有機密文件案」，已是罪證確鑿 ，並警告選民不會支持被定罪的人擔任總統。

被問及川普是否應該退出黨內初選時，62歲的凱西迪直言：「我認為是的，但要不要這麼做取決於他自己。我的意見是，依照目前的民調，他幾乎確定將敗給拜登。」

儘管川普面臨越來越多的法律困境，包括4項刑事起訴，但他仍是共和黨初選的領跑者。凱西迪表示：「我們可能推出1位被定罪的總統候選人。我認為應該有人取代拜登，但不認為美國人民會投票給罪犯。我對現今事態的走向感到非常遺憾。」

本月發佈的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普擁有全國47%的共和黨選票；其競爭對手、佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis） 的支持率則較7月份下降了6個百分點，為13%；除上述2人外，沒有1位共和黨候選人的支持率突破個位數。

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