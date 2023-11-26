涉習近平女兒個資外洩案 牛騰宇疑遭酷刑「精神異常」

因涉及洩漏中國國家主席習近平女兒個資，而遭重判入獄14年的「惡俗維基」（EsuWiki）技術人員牛騰宇，疑似在獄中遭酷刑而出現精神異常。（擷取自網路）

2023/11/26 08:01

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《維權網》24日發布的消息，因涉及洩漏中國國家主席習近平女兒個資，而遭重判入獄14年的「惡俗維基」（EsuWiki）技術人員牛騰宇，他母親24日上午獲准在河南省焦作市警局透過視訊與目前在廣東省四會監獄服刑的兒子會面，卻發現兒子竟然不認識她，大喊一些聽不懂的話，答非所問，出現了精神異常，隨後1位獄警中斷會面。

牛騰宇的母親10月底曾親赴四會監獄與牛騰宇會面。當時牛騰宇身體和精神狀況良好，情緒穩定，一直面帶微笑安慰母親，並誓言絕不放棄依法申訴權利。

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牛騰宇的母親表示，先前每次視訊會面，四會監獄通常會主動給家屬打電話，確認會面事宜，而這次她多次致電，獄方卻不接電話，感覺很不對勁。牛騰宇的母親擔心，兒子被下毒或遭受迫害，懷疑獄方早知牛騰宇的精神狀況。

根據《自由亞洲電台》報導，2019年5月，習近平女兒習明澤、姐夫鄧家貴的個人訊息被海外鍵盤政治網站「紅岸基金會」、「支納維基」曝光到社群媒體上。之後，中國公安部成立專案小組，廣東省茂名市茂南網警大隊作為辦案方，為媚上貪功，用移花接木手法將責任推給國內「惡俗維基」網站。

牛騰宇是「惡俗維基」網站技術人員兼站長，2019年8月22日，該網站24名成員被警方逮捕。當時年僅20歲的牛騰宇於該年8月24日，被茂南網警大隊以涉嫌「幫助資訊網路犯罪活動罪」刑事拘押，並指控牛騰宇在「惡俗維基」網站上散佈虛假訊息，惡毒攻擊、詆毀政府和國家領導人及其家屬形象等，是「惡俗維基網站惡勢力犯罪集團案」主嫌。

茂南網警大隊再使用酷刑逼供手法，聯手當地檢方和法院，共同炮製冤案。2019年12月10日，牛騰宇被廣東省佛山市警方以涉嫌「顛覆國家政權罪」指定監視居住。2021年2月6日，牛騰宇被以「尋覓滋事罪」、「侵犯個人資訊罪」和「非法經營罪」等判處有期徒刑14年，並處罰金13萬元人民幣（57.5萬台幣）。

《維權網》指出，牛騰宇被重判與曾發布中共高層個人訊息，以及當局鎮壓香港及新疆等內容有關。此外，在2019年12月10日至2020年1月20日期間，當局為了讓牛騰宇屈打成招，曾長期刑訊逼供。

牛騰宇的母親一直堅持為子申冤，此案得到國際社會廣泛關注。這次習近平到美國舊金山參與亞太經合會（APEC）峰會前，「美國國會及行政當局中國委員會」（CECC）向美國總統拜登提交了1份名單，籲拜登在與習近平會面時，促請釋放包括牛騰宇在內的數十名中國政治犯。

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