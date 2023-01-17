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    網傳「習近平女兒」唱歌片？查核中心認定張冠李戴

    近期社群平台流傳一段歌唱影片，內容稱演唱者為「習近平的女兒」，事實查核中心查核後證實為「錯誤訊息」。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    近期社群平台流傳一段歌唱影片，內容稱演唱者為「習近平的女兒」，事實查核中心查核後證實為「錯誤訊息」。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    2023/01/17 19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一段歌唱影片，內容稱演唱者為「習近平的女兒」。事實查核中心經查核指出，此為「錯誤訊息」。

    TFC台灣事實查核中心今（17日）發布一份「事實查核報告」 指出，社群平台與通訊群組自13日起流傳一支2分51秒的影片，搭配文字訊息指稱：「這位演唱者你知道是誰嗎？他是習近平的女兒。」

    查核中心以網傳影片中出現的TikTok帳號檢索發現，該帳號僅分享影片，並未有任何說明，也未提及影片中的演唱者為習近平的女兒，且經檢視網友對此影片的留言評論，也沒有網友提到演唱者為習近平的女兒。

    查核中心檢視此TikTok帳號指出，發布的內容大多為不同演唱者唱歌的影片，且影片的背景、影片字幕風格等均不同，可知此TikTok帳號並非這些網傳影片的原創者。

    查核中心檢視網傳影片表示，當中0分0秒處的畫面顯示曲名為「昨夜的星辰」，演唱者為「梁紅」。查核中心以「梁紅」為關鍵字在抖音檢索，可找到多個以「梁红」為主題的抖音帳號，分享的影片均為梁紅演唱各式歌曲，包括一支上傳於2022年9月19的影片，影片內容與網傳影片完全相同。查核中心進一步比對發現，這些帳號中所稱的「梁紅」，面貌與網傳影片中的演唱者相同。

    查核中心根據這些帳號簡介指出，「梁紅」為一名演員、歌手，平時會在影音平台開直播唱歌、與觀眾互動。查核中心同時在微博找到梁紅演出電視劇的戲劇片段，以及她在直播平台的帳號，均可辨識出梁紅的面貌與網傳影片的演唱者相同。

    另外，查核中心透露，過去就曾對類似的訊息發部查核報告。對此，查核中心表示，2020年9月間曾流傳一支影片，搭配訊息指稱影片內容為「習近平的女兒2014年在哈佛大學畢業典禮的歌唱」，經查核後證實網傳影片的內容為日本女星西田光（Nishida Hikaru）在節目中的歌唱片段，並非習近平女兒習明澤，而2014年的哈佛大學畢業典禮並無傳言宣稱的歌唱片段。

    綜合上述，查核中心指出，網傳影片中的演唱者為中國演員兼歌手梁紅，並非習近平的女兒，且以習近平女兒為題的傳言並非首度出現，因此為「錯誤訊息」。

    查核中心多方查核後發現，網傳影片中的演唱者為中國演員兼歌手「梁紅」，並非中國國家領導人習近平的女兒。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    查核中心多方查核後發現，網傳影片中的演唱者為中國演員兼歌手「梁紅」，並非中國國家領導人習近平的女兒。（圖擷取自台灣事實查核中心）

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