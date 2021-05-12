習近平當岳父？中異議作家揭習明澤丈夫身份 人帥有離婚史

中國異議作家老燈揭露據稱是習明澤丈夫的身份。（推特擷圖）

2021/05/12 22:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕24名中國年輕人因為中共領導人習近平女兒習明澤的身份遭到洩漏，遭官方抓捕並被控透過「支那維基」洩漏相關資料。如今再有消息人士爆猛料，稱習明澤已婚，夫婿爲浙江「海歸」人士，有離婚史，並曝光其真人相片簡歷。

中國異議作家老燈12日在推特發出「重磅（重大）爆料」，稱：「習公主喜得良緣，今朝駙馬新鮮出爐：從高層獲得信息顯示，附馬爺來自浙江，清華畢業後留學康奈爾大學。」

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推文說：「蹊蹺的是，該駙馬Lu Hongfeng在美國芝加哥有過一次結婚和離婚紀錄，前妻也是一名紅三代。爲何習公主接盤（接手）二手男人。陳世美再現，還是橫刀奪愛，再或者中央機構調查背景時不嚴，難道紅朝要落女婿之手嗎？」

老燈還在推特上附截圖說：小伙子蠻帥氣的。中文名：盧洪峯，英文名：Lu Hongfeng，出生地浙江。

據《新唐人》電視台報導，上述消息目前無從查證真偽，但百度百科顯示，盧洪峯，清華大學本科，康奈爾大學碩士，註冊金融分析師（CFA）和註冊金融風險管理師（FRM），曾在芝加哥大學讀MBA，前美國花旗銀行副總裁。在美國工作10餘年，曾在JP摩根，滙豐，花旗，房利美等公司工作，於2011年回國創業。

習明澤曾經在浙江杭州讀書，之後到美國哈佛留學。

報導分析，習家被爆私事，疑是中共20大前黨內權鬥所致。

重磅爆料



习公主喜得良缘

今朝附马新鲜出炉

从高层获得信息显示

附马爷来自浙江

清华毕业后留学康奈尔大学

蹊跷的是

该附马Lu Hongfeng 在美国芝加哥有过一次结婚和离婚记录

前妻也是一名红三代

为何习公主接盘二手男人

陈世美再现

还是横刀夺爱

再或者中央机构调查背景时不严

难道红朝要落女婿之手吗 pic.twitter.com/r4CE0ZsQat — 老灯 （@laodeng89） May 12, 2021

中國境外網站「支那維基」被控洩漏習近平女兒習明澤身份。（圖取自支那維基頁面）

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