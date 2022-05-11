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    網傳文章王毅要求「中國準備面對十大殘酷現實」 實為冒名錯誤訊息

    通訊軟體自4日起流傳一則訊息，稱王毅要求「中國要做好準備面對未來三年的十大殘酷現實」，實為冒名假訊息。（翻攝查核中心）

    通訊軟體自4日起流傳一則訊息，稱王毅要求「中國要做好準備面對未來三年的十大殘酷現實」，實為冒名假訊息。（翻攝查核中心）

    2022/05/11 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體自4日起流傳一則訊息，聲稱為中國外交部長王毅發言，內容要求「中國要做好準備面對未來三年的十大殘酷現實」，台灣事實查核中心對此進行查證，該文章研判非出於王毅，為冒名假訊息。

    網傳內容稱「王毅外長：2020年對中美關係來講是艱難的一年，這種艱難可能還會持續幾年時間，甚至會更長，因為到現在還沒有解藥。而在接下來的三年裡我們也需要去面對的十大殘酷現實...（後略）」，該傳言有簡體字版本，在中國網路平台討論區也有內容相符的傳言在流傳。

    查核中心對此進行查證，以「王毅」、「十大殘酷現實」等關鍵字在中國外交部網站搜尋，並未找到王毅有提過傳言文章的訊息，檢視《新華網》、《環球網》、《人民網》等中國官方媒體與官方微博帳號，均沒有傳言內容訊息。

    查核中心又諮詢熟稔兩岸事務的政府官員，該人士指出，該篇文章點出中國許多「缺點」，以王毅身分與中國政府目前對外政策與立場，王毅不可能作如此發言與文章。

    查核中心進一步以簡體字關鍵字進行搜尋，找到中國網路平台「鈍角網」於2019年9月16日刊登署名為另一作者之簡體字文章，除前3段有所差外，其餘在說明「十大殘酷現實」的內容完全一致。

    綜合以上資訊，查核中心證實該傳言為冒名，實為錯誤訊息。

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