秀親密自拍照 疑習近平獨生女X帳號曝光

近日一個被認為是習近平獨生女習明澤的X帳號（推特前身）發出一張與習近平極為親密的「自拍照」，引來外界熱議。（圖擷取自X）

2023/09/06 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平的獨生女「習明澤」一直是外界關注對象，今年6月網上就曾流傳一張習明澤的證件照。近日一個被認為是習明澤的X帳號（推特前身）發出一張與習近平極為親密的「自拍照」，引來外界熱議。

X帳號「My moment」5日PO出一張自拍照，內文寫著「丟掉幻想、勇於鬥爭！心情大好」，而配圖中的習近平露出難得一見的笑顏，而靠在他肩上自拍的女子則用了一個笑臉貼圖擋住自己的真實面貌。這則推文引來不少網友關注，紛紛在推文下留言「公主殿下」、「公主吉祥！皇上萬安！」、「都說是公主，過來跪拜一下」。

請繼續往下閱讀...

有網友則留言稱「習近平這表情外人基本看不到」，如此非官方的照片在X上流傳，也讓外界懷疑，「My moment」究竟是否真的是由習明澤本人使用？查看該帳號過去的推文內容，除了中共式的宣傳文和部分情緒性推文外，也出現疑似中共領導階層專用車「紅旗L5」的車內影片，代表其身分極為特殊。

「My moment」也與中國官方媒體、英文版《中國日報》近日在X上推出的「X's Moments（學習時代）」的宣傳帳號名稱類似，「X's Moments」曾被外界認為是習近平的個人X帳號，引來不少關注。

值得注意的是，該帳號也對我國2024年總統大選有所關注，曾多次對國民黨總統參選人侯友宜發表評論，也會轉發我國政論節目影片，甚至稱「侯友宜太差勁了。他為什麼被國民黨推出來競選？簡直是侮辱台灣民眾的智商。」

該帳號也對我國2024年總統大選有所關注，曾多次對國民黨總統參選人侯友宜發表評論，也會轉發我國政論節目影片。（圖擷取自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法