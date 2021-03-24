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    扯！中警被爆收賄千萬 習近平女兒資料洩漏案主謀「手被打殘」

    中國境外網站「支那維基」洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

    中國境外網站「支那維基」洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

    2021/03/24 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「洩漏習近平女兒資料」案情停滯不前，其中警方更頻頻被爆出醜聞，除了有獲釋者爆料警方收賄金額千萬，被指為主謀的20歲維護員牛騰宇更遭到嚴刑逼供，有消息指出，他的右手被打殘，神經壞死、拇指更可能永久殘疾。

    中共領導人習近平及其女兒習明澤身分被洩，被控犯案的24名中國青年遭逮，其中20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年，外界普遍認為他遭警方構陷，更有警方作假供詞的消息。據悉，警方曾經3度「更換主謀」，最後因為牛騰宇不願認罪，也不願賄賂警方，才會被指為主謀。

    除此之外，牛騰宇也自訴遭辦案警察燒私處、拍裸照，他的母親更透露辦案警察曾以性騷言語侮辱、伸手摸脫光衣服的牛騰宇，情節相當變態，除了這些下流手段，牛騰宇也慘遭嚴刑逼供。

    該案中有些年輕人獲釋，其中有家長向《希望之聲》透露，確實有年輕人家人向茂南網警大隊長楊觀耀等辦案人員送錢，先前被爆料原為「第一任」主謀的顧楊陽，賄賂廣東省公安廳的金額更高達「上千萬」。

    牛騰宇的律師包龍軍也在推特上表示，法庭始終未提供完整卷宗查閱，但書記官陳燁卻頻頻要求辯方提交辯詞。他表示，眾多跡象顯現二審不打算公開審理，但基於該案恐有嚴刑逼供的問題，他認為二審理應開庭審理。

    包龍軍透露律師方連續3天會見牛騰宇，不過當局卻懷疑其恐向外媒透露會見內容，因此相關筆錄不允取帶出，但包龍軍依然在推特上揭露這一切，從他發出的控告狀可以得知，牛騰宇被警方嚴刑逼供至右手神經壞死，拇指、食指恐永久殘疾。

    包龍軍說，因為外媒關注，目前看守所對於牛騰宇較為關照，因此目前其精神狀態尚佳。

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