中國警察不只燒私處、拍裸照！ 受害者母親再曝更變態細節

近日有消息指出，牛騰宇被辦案警察燒私處、拍裸照，而他的母親更跳出來曝光更加變態的細節，指出辦案警察以性騷言語侮辱，更伸手摸脫光衣服的牛騰宇，做出下流動作。中國警察示意圖，非新聞當事人。（法新社）

2021/03/09 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平及其女兒習明澤身分被洩，挨控犯案的24名中國青年遭當局逮捕，而20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年，近日有消息指出，他被辦案警察燒私處、拍裸照，而他的母親更跳出來曝光更加變態的細節，指出辦案警察以性騷言語侮辱，更伸手摸脫光衣服的牛騰宇，做出下流動作。

24名中國年輕人先前被控透過「支那維基」網站洩露習近平女兒習明澤、習近平姊夫鄧家貴的個人資料，其中牛騰宇被控為主謀，遭重判14年；先前他曾爆料被茂南網警實施非人道酷刑，近日他再爆料遭30幾歲的陳姓辦案警察燒私處、拍9張裸照，情節離譜，讓牛騰宇母親一聽直接暈倒在地。

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牛騰宇的母親接受《希望之聲》訪問時曝光更加變態的細節，指出陳姓警察脫光牛騰宇衣服後，竟口出狂言「你怎麼長得這麼細皮嫩肉，你如果是個女孩多好呀」，並出手撫摸，污言穢語配上下流動作，燒私處時甚至「邊燒邊笑」。

牛騰宇母親透露，牛騰宇被打到遍體麟傷，多次住院，「痛到不能翻身」；而牛騰宇被送至看守所時，名字還被消除，改成了代號，讓牛騰宇母親哀嘆「薄熙來等政治犯也沒被編成代號，好像牛騰宇比賓拉登還恐怖」。

牛騰宇母親更指出，她請的第五位律師又被當局施壓而退出，而「惡俗維基」網站創辦人肖彥銳曾替牛騰宇發聲，廣東警方便到重慶拘押其母親，藉此恐嚇。

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