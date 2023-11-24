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亞美尼亞總理指控：俄軍售收錢不交貨 官媒干涉內政

俄羅斯總統普廷（左）與亞美尼亞總理帕辛揚（右）。（歐新社檔案照）

俄羅斯總統普廷（左）與亞美尼亞總理帕辛揚（右）。（歐新社檔案照）

2023/11/24 21:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕近幾個月來與俄羅斯關係持續惡化的亞美尼亞，總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）24日表示，亞美尼亞已經付錢向俄國採購武器，但是俄方遲未交付，並批評俄國國營媒體破壞該國的政治穩定。

帕辛揚24日在記者會上說，「關於交付我們已經付錢採購的（俄國）武器和裝備，當然有問題」，「正在商量解決這些問題的機制」。他說，現在莫斯科也需要武器，一個解決方案或許是削減亞美尼亞積欠俄國的一部分債務，抵銷已經支付的款項。

帕辛揚未透露該國購買的武器項目，或者已經付了多少錢等細節，不過，9月該國媒體曾報導，葉里凡（亞美尼亞首都）向莫斯科請求歸還已經支付的4億美元軍購款，但是遭俄國以合約並未中止為由拒絕。

亞美尼亞和亞塞拜然9月因為爭議區域納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）再起衝突，亞美尼亞不滿莫斯科未在此事上支持該國，帕辛揚公開表示，該國目前參與的外部安全體系「沒有效果」，意指由俄國主導、前蘇聯加盟共和國組成的「集體安全公約組織（CSTO）」，「在安全事務上只依靠一個夥伴是戰略錯誤」等，透露有意大幅改變向來偏重俄國的外交政策。

與俄國關係漸行漸遠的同時，亞美尼亞正加強向法國、印度採購武器，10月與巴黎簽約採購3套探測範圍250公里的「地面大師200（Ground Master 200）」防空雷達，以及未來交付「西北風（Mistral）」短程防空飛彈系統的備忘錄。

帕辛揚24日的記者會上，也批評俄國國營電視台在亞美尼亞播出的內容，違反該國法規，他說，關於兩國一份雙邊協議規定，兩國媒體「不應干涉對方內政或者破壞國內政治情勢穩定」，在這一點上「有些問題」。俄國官媒一再指稱，帕辛揚要為亞美尼亞失去納卡區負責。

前一天帕辛揚拒絕出席集安組織在白俄羅斯召開的峰會，更加凸顯葉里凡政府對莫斯科與日俱增的不滿。

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