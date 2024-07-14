加強西南防禦 日加速長短程飛彈部署

日本陸上自衛隊隊員在沖繩縣宮古島的反艦飛彈裝備旁進行操演。（路透檔案照）

2024/07/14 05:30

長程有射程逾千公里反艦飛彈

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本「讀賣新聞」十三日報導，為應對中國咄咄逼人的海上擴張，防衛省已經開始協調在二○二六財政年度向陸上自衛隊西部方面隊第二特遣隊（駐地為大分縣由布市）部署多種類型的飛彈來加強西南諸島的防禦能力，包括部署射程超過一千公里的改良型地對艦飛彈，以及目前正在開發中的用於防禦島嶼的高速滑翔彈。

九州和沖繩部署 可對付海上艦艇

據日本政府官員表示，改良型地對艦飛彈是在目前「12式反艦飛彈」的基礎上開發。原12式反艦飛彈射程僅數百公里，改良型射程將超過一千公里，並以二○二六年度開始部署為目標。報導稱，該型飛彈如果在緊急情況下部署在九州和沖繩地區，將能對付距離更遠的海軍艦艇。

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可在敵方射程外進行攻擊的「距外防禦能力」是日本政府在二○二二年制定的國防戰略的支柱，目前已決定加快引進改良型飛彈。

防衛省的防衛構想中，是使用具有不同射程的三階段裝備，來保衛偏遠島嶼。這些裝備的射程分為遠程、中程和短程。

如果敵軍躲過遠程反艦飛彈的攻擊而登陸西南諸島，將面臨正在研發中的地對地飛彈「島嶼防衛高速滑翔彈」的打擊。滑翔彈由於彈頭部分高速下墜，因此更難被敵人攔截。它們的射程為數百公里，打算從靠近被入侵島嶼的另一座島嶼上發射。

短程防衛上 還有多管火箭系統

在短程防衛上，事先部署在附近偏遠島嶼上的多管火箭系統將同時向數十公里外的敵軍發射火箭。

日本防衛省防衛裝備廳官方YouTube頻道，四日才首度公開「島嶼防衛用高速滑翔彈」試射影片，證實日本三月廿三日已在美國加州進行極音速（高超音速）滑翔彈體的發射和飛行測試。改良型地對艦飛彈和新型滑翔彈的開發是由日本國內國防工業負責。日本在二○一五年委託三菱重工展開極音速滑翔彈體武器的研發工作，今年五月防衛省和美國國防部簽署極音速滑翔彈體武器的共同開發協議。

高速滑翔彈 防禦偏遠島嶼王牌

報導稱，陸上自衛隊打算將高速滑翔彈作為防禦偏遠島嶼的王牌。一位政府官員表示，「擁有阻止敵人進逼領土的裝備將產生威懾力」。

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