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    驚悚影片曝光！基隆港貨櫃車司機疑低頭看單慘遭後車輾斃

    蕭姓貨櫃車司機今天上午走在基隆港西岸19號碼頭貨櫃車聯合調度中心前車道上，疑低頭看手機，慘遭另1輛貨櫃車輾斃。（圖擷取自臉書）

    蕭姓貨櫃車司機今天上午走在基隆港西岸19號碼頭貨櫃車聯合調度中心前車道上，疑低頭看手機，慘遭另1輛貨櫃車輾斃。（圖擷取自臉書）

    2025/04/11 13:32

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    基隆港碼頭貨櫃車司機疑低頭看手機 慘遭另輛貨櫃車輾斃

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕基隆港西岸19號碼頭貨櫃車聯合調度中心，今（11）天上午發生1起死亡車禍，1名蕭姓貨櫃車司機在步出調度中心時，疑低頭看手機，未注意往來車輛，遭到他左後方側駛來的貨櫃車輾過，案發影片在社群平台流出。

    臉書粉專「記者爆料網」PO出一段影片，可以看到蕭姓貨車司機行走在路邊，他一邊低頭看領櫃單，一邊向路中央走，這時1輛紅色的貨櫃車從他後方駛入，蕭姓司機疑似在貨櫃車死角被輾過。

    港警總隊調閱聯合調度中心監視器發現，55歲蕭姓男子今天上午從貨櫃車聯合調度中心（貨櫃車司機休息室）走出後，被59歲張姓男子駕駛的貨櫃車輾過，張男駕車輾過蕭男時並未察覺異狀，還是被港警發現後攔下遭扣車後才知道肇事，目前正在接受警方製作筆錄釐清肇事原因中。

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