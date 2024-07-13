「企鵝」護「蛋」星系共舞照 慶韋伯望遠鏡兩週年

NASA 12日公佈韋伯太空望遠鏡拍攝正在合併的「企鵝」星系和「蛋」星系。（美聯社）

2024/07/13 22:19

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）12日發布「韋伯太空望遠鏡（JWST）」拍攝距離地球3億多光年的一對正在合併的星系，有如在跳「宇宙之舞」，以此慶祝韋伯望遠鏡交出首批觀測成果兩週年。

這對星系位於距離地球3億2600萬光年的長蛇座（Hydra），其中較大為螺旋星系NGC 2936、較小的為橢圓星系NGC 2937，因外形各被暱稱為「企鵝（Penguin）」和「蛋（Egg）」，合稱為「阿普142（Arp 142）」，看起來又像一隻企鵝守護著牠的蛋。

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哈伯望遠鏡曾在2013年拍攝這對星系，這次韋伯望遠鏡以近紅外線、中紅外線，拍攝這兩個星系正緩慢合併的影像，揭露出更多細節。NASA韋伯望遠鏡高級專案科學家瑞比（Jane Rigby）說，「我們看到兩個各有數十億顆恆星的星系，正處於合併的過程」，這是星系常見的擴大方式。

「企鵝」和「蛋」在2500萬到7500萬年前之間開始交互作用，前者因重力牽引作用從原本的螺旋狀變形成如今所見模樣，NASA預期兩者將在數億年後合併成單一星系。同樣的交互作用也將發生在銀河系和仙女座星系，預計40億年後兩星系發生碰撞。

韋伯太空望遠鏡2021年12月發射，是歷來部署太空的最強大望遠鏡，2022年7月12日交出首批全彩觀測影像。NASA總部天體物理學部主任克蘭平（Mark Clampin）表示，「僅2年時間，韋伯就讓我們對宇宙的看法改觀」，讓我們「以新的方式了解非常早期的宇宙」；NASA署長尼爾森（Bill Nelson）指出，「韋伯的能力正增加我們對天體環境的了解，並且啟發後代科學家、天文學家和探險家」。

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