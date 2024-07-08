韋伯望遠鏡發現神秘早期星系 挑戰現有理論

研究人員調查了宇宙初期的3個神秘天體。這裡顯示的是它們的彩色影像，由韋伯太空望遠鏡上的3個「近紅外相機」（NIRCam）濾波器波段合成。它們在紅色波長上非常緊湊（因此被稱為「小紅點」），在藍色波長上也有一些空間結構的證據。（取自Penn State專頁）

2024/07/08 08:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（JWST）發現了一些早期宇宙中的神秘物體，挑戰了現有的星系和超大質量黑洞形成理論。這些物體包含古老的恆星和巨大的黑洞，質量超乎預期，顯示出一種快速且非常規的早期星系形成方式。這一發現揭示了與現有模型的顯著差異，並暗示了複雜的早期宇宙歷史。

據《每日科技網》（scitechdaily）5日報導，一支來自美國賓州立大學（Penn State）的研究團隊利用JWST的近紅外線光譜儀（NIRSpec），在快速紫外線爆發成像實驗（RUBIES）調查中確認了這些神秘物體。這些物體可追溯至大爆炸後的6-8億年，當時宇宙年齡僅為現在的5%。研究人員透過分析物體發出的不同波長光線的光譜，發現了數億年歷史的古老恆星，這在年輕的宇宙中是意料之外的。

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這些神秘物體還包含巨大的超大質量黑洞，估計其質量是我們銀河系中心黑洞的100到1000倍。這些發現顯示出與現有模型的顯著差異，暗示著快速且不尋常的早期星系形成方式。研究人員首次在2022年7月發現這些巨大的物體，當時JWST的初始數據集發布。團隊隨後發表了論文，宣布這些物體的存在。

進一步的光譜分析確認了這些物體確實是接近時間起點的星系，並且發現了意外巨大的超大質量黑洞和古老恆星群。賓州州立大學天文與天體物理學助理教授Joel Leja表示，這些物體讓人感到困惑，因為它們不符合現有的宇宙模型，暗示它們可能在宇宙初期經歷了一個非常快速且奇特的形成過程。

JWST配備了紅外線感應儀器，能夠檢測到最古老的恆星和星系發出的光。望遠鏡基本上允許科學家們回溯到大約135億年前，即我們所知的宇宙開始的時候。分析古老光線的一個挑戰是很難區分發出光的物體類型。在這些早期物體的情況下，它們具有超大質量黑洞和古老恆星的明確特徵。研究人員希望進行更多觀測，以解釋這些物體的謎團。

除了無法解釋的質量和年齡，如果部分光線確實來自超大質量黑洞，那麼它們也不是普通的超大質量黑洞。它們產生的紫外線光子遠超預期，且使用其他儀器研究的類似物體缺乏超大質量黑洞的特徵，如熱塵和明亮的X射線發射。

Leja表示，通常超大質量黑洞與星系成對存在，應該一起成長，但這些物體的情況卻不同，讓人無法理解。

研究人員希望透通過將望遠鏡長時間指向這些物體，獲取更深的光譜數據，以幫助區分恆星和潛在超大質量黑洞的發射光，並識別每個物體中存在的特定吸收特徵。Leja提到，這個問題需要一個至今未能實現的靈光一現，以解決這些拼圖碎片的矛盾。研究結果於6月27日發表在《天體物理學期刊快報》（Astrophysical Journal Letters）上。

韋伯太空望遠鏡（JWST）為我們提供了一扇窺探宇宙遙遠過去的窗口，捕捉到了宇宙中最早形成的星系和恆星的影像，它們形成於138億年前。（取自NASA官網）

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