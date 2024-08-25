新北父子桃園山區拉扯跌溪谷！失智父不幸身亡 子涉殺人罪送辦

新北父子桃園東眼山、桃119線1.5公里處拉扯跌落溪谷，警、消馳方往現場救援。（記者李容萍翻攝）

2024/08/25 19:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區東眼山區昨（24）日傍晚發生人倫悲劇！新北市32歲楊姓男子長期照顧疑有失智症老父（73歲），他騎機車載老父前往東眼山出遊，途中父子疑似發生口角、拉扯，竟跌落一旁約200公尺深的溪谷，楊父不幸溺水OHCA（無吸吸心跳），楊男爬上道路求救。消防人員接獲報案搶救楊父緊急送醫，仍傷重不治，警方懷疑楊男涉嫌殺害父親，訊後今晚將楊男依殺人罪嫌偵辦，檢警擇期解剖查明死因。

據了解，楊男長期獨自照顧父親，25日下午楊男邀約父親一起到東眼山出遊，騎車前往的路途中，兩人疑似發生口角，楊男停下機車在路邊與父親爭執，甚至還互相嚴重拉扯，因力道過猛紛紛跌落一旁200公尺深的溪谷，楊父跌落溪流中，因不諳水性而溺水，楊男見狀趕緊自行爬上山路邊，並向過路人求助。

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在父子倆爭執過程中，也有路過民眾目擊，眼見兩人摔落溪谷趕緊報案，桃園市消防局第四大隊復興消防分隊人員到場搜救，利用繩索及長被板降落至溪谷救援，接觸到楊父時發現他已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。

楊男在警方偵訊時情緒不佳，也不肯向警方透露他和父親為何發生爭吵，因楊男長期照顧父親，是否還有其他因素導致這起死亡案件，檢警還需進一步調查。檢警也將擇期解剖楊父屍體，追查究竟是生前還是死後溺水，而楊男今晚被依殺人罪移送桃園地檢署偵辦。

新北父子桃園東眼山、桃119線1.5公里處拉扯跌落溪谷，警、消馳方往現場救援。（記者李容萍翻攝）

新北父子桃園東眼山、桃119線1.5公里處拉扯跌落溪谷，警、消馳方往現場救援。（記者李容萍翻攝）

新北父子桃園東眼山、桃119線1.5公里處拉扯跌落溪谷，警、消馳方往現場救援。（記者李容萍翻攝）

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