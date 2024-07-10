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奇異「熱木星」炙熱下玻璃雨 韋伯望遠鏡揭飄臭雞蛋味

韋伯太空望遠鏡（JWST）觀測數據揭示，名為HD 189733b的行星不僅擁有極端天氣，還有聞起來像臭雞蛋的有趣特徵。（美聯社）

韋伯太空望遠鏡（JWST）觀測數據揭示，名為HD 189733b的行星不僅擁有極端天氣，還有聞起來像臭雞蛋的有趣特徵。（美聯社）

2024/07/10 00:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一顆木星大小的系外行星因高溫、驚人風速和玻璃雨，長期引發天文學家關注，如今，韋伯太空望遠鏡（JWST）的觀測數據揭示，這顆名為HD 189733b的行星，還另一個有趣特徵──聞起來像臭雞蛋。

綜合外媒報導，科學家2005年首次發現HD 189733b，距離地球僅64光年，後來確定這顆氣態巨行星為「熱木星」──與太陽系最大行星木星有相似化學成分，但溫度高達攝氏927度，且天氣惡劣，風速每小時8000公里，還會降下玻璃雨。

由多機構團隊撰寫、週一（8日）發表在《Nature》期刊的論文指出，研究人員利用韋伯太空望遠鏡，在這顆「熱木星」大氣層發現微量的硫化氫，這是一種會釋放出強烈硫磺惡臭的無色氣體，過去從未在太陽系之外發現。

研究團隊還在大氣層中發現了水、二氧化碳和一氧化碳，意味這些分子可能在其他氣態巨行星中很常見。韋伯的數據也顯示，HD 189733b的重金屬含量與木星的重金屬含量相似。

該論文主要作者、約翰霍普金斯大學天文物理學家傅光偉（音譯，Guangwei Fu）表示，天文學家認為這顆行星不會存在生命，因為溫度太高了，但在大氣層發現硫，可以為行星的形成提供線索。

報導指出，先前科學家也曾在其他系外行星的大氣中，檢測到具有獨特氣味的分子，例如氨。韋伯太空望遠鏡讓科學家能比過去更詳細辨識，系外行星周圍大氣中的特定化學物質。

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