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    小弟反了！亞美尼亞要參加北約軍演 俄羅斯氣炸

    亞美尼亞準備餐與美軍在歐洲軍事演習，俄國外交部發言人札哈蘿娃要求給出交代。（路透）

    亞美尼亞準備餐與美軍在歐洲軍事演習，俄國外交部發言人札哈蘿娃要求給出交代。（路透）

    2023/04/13 22:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕被稱為「俄版女戰狼」的俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）12日說，俄羅斯已要求亞美尼亞澄清準備參加美軍在歐洲的軍演一事。她強調，莫斯科將對此事作出反應。

    亞美尼亞國防部發言人上週指出，葉里溫（Yerevan，亞美尼亞首都）計劃由數十個國家共同組成的北約駐科索沃維和部隊（KFOR），以及8月底到9月初、由美國陸軍駐歐非司令部所屬第7軍團主辦的「軍刀交鋒」（Saber Junction）年度戰備聯演。

    俄羅斯《衛星通訊社》報導，札哈蘿娃說：「美國及其盟友在試圖詆毀該地區國家與我國的合作，將其拖入各種形式的合作。它們明顯具有反俄性質，甚至有時是仇俄性質。北約此類行徑導致各地區形勢不穩定，衝突風險上升，新分界線產生。」

    札哈羅娃指出，莫斯科將在葉里溫回應之後，對局勢作出反應。

    亞美尼亞作為蘇聯加盟共和國，獨立後一直與俄羅斯保持友好密切的合作關係。俄羅斯長久以來作為南高加索地區居中斡旋的強權，卻似乎在俄烏戰爭後漸失影響力。

    去年11月， 亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）拒絕簽署集體安全條約組織（CSTO）的聯合文件，理由是該組織對該國宿敵亞塞拜然可能的「侵略行動」缺乏明確立場。

    帕希尼揚1月10日又宣布，亞美尼亞本年度不會舉辦往年由俄羅斯主導的集安組織軍事演習。他表示，雖然亞塞拜然近年來與亞美尼亞頻頻交火，但集安組織卻沒有對亞塞拜然表達譴責。

    去年10月30日，亞美尼亞國會議長西蒙尼安（Alen Simonyan）更公開向華府喊話，要求美國為亞美尼亞提供保護。9月間，西蒙尼安還親自到機場，迎接時任美國眾議院議長裴洛西來訪。

    去年9月間，亞美尼亞國會議長西蒙尼安（Alen Simonyan，右）親自到機場迎接時任美國眾議院議長裴洛西。（圖擷自推特）

    去年9月間，亞美尼亞國會議長西蒙尼安（Alen Simonyan，右）親自到機場迎接時任美國眾議院議長裴洛西。（圖擷自推特）

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