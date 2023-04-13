真的罹癌？五角大廈機密文件外洩 疑曝「普廷化療日期」

近期美軍發生大量機密文件外洩，其中一份文件疑似曝光今年70歲的俄羅斯總統普廷，罹癌並接受化療的日期。（資料照，美聯社）

2023/04/13 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部情資外洩風波，後續效應持續發酵，逾百份美國分析盟邦的軍事文件上月起陸續出現於「Discord」等社群媒體。其中一份曝光文件上疑似寫道，克里姆林宮高層計畫在俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）3月5日接受化療期間，「破壞」俄烏戰爭。這段敘述普廷重病的說法，與外界多次報導內容不謀而合。

綜合外媒報導，根據一份被翻攝後曝光在多個社群媒體上的文件內容，「俄羅斯計畫把資源從俄國塔甘羅格（Taganrog）轉向烏克蘭馬力波（Mariupol），把注意力集中在南部戰線」、「進攻計畫被懷疑是俄國國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）和俄國武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valeriy Gerasimov）為破壞普廷而制定的戰略」。

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接著文件還寫道，「有消息人士在2月22日指出，格拉西莫夫據稱計畫繼續努力破壞進攻，並承諾在3月5日之前『放棄』所謂的特別軍事行動，那時普廷據稱計畫展開一輪化療，因此無法影響戰爭」。

現年70歲的普廷，多次被拍到出現怪異不自然的舉動，加上會不時消失很長一段時間，而被外界謠傳罹患癌症、帕金森氏症等重病，不過都被莫斯科當局駁斥相關說法。此外，基輔情報機構也多次表示普廷生病，且克里姆林宮高層正在發生內鬥，然而目前皆無具體證據支持。

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