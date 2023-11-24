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以哈戰後如何收場 埃及總統：巴勒斯坦國可能會「非軍事化」

埃及總統塞西表示，未來的新巴勒斯坦國可能會「非軍事化」。（歐新社）

埃及總統塞西表示，未來的新巴勒斯坦國可能會「非軍事化」。（歐新社）

2023/11/24 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今（24）日對以哈戰後的情勢發表了看法，他表示，未來的巴勒斯坦國可能會「非軍事化」，國防方面，則會有國際維安部隊暫時進駐，來避免以色列與巴勒斯坦之間再起衝突，不過他也說，就目前的局勢來看，要實現上述情況仍有段距離。

《路透》報導，塞西今日在記者會上表示：「我們說過，我們已經準備好讓這個國家非軍事化，還可以提供部隊保證，不管是北約部隊、聯合國部隊、阿拉伯國家或美國的部隊，直到我們為兩個國家，新生的巴勒斯坦國與以色列，實現安全。」

但塞西也補充說，解決以巴領土紛爭的「兩國方案」，即巴勒斯坦以東耶路撒冷為首都，並以1967年6月4日作為國界的政治解決方案，目前仍遙不可及。

約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）本週對媒體表示，阿拉伯國家並不情願派兵進入加薩走廊，因為以軍的攻擊可能會把加薩變成「荒地」，他說：「要在什麼樣的情況之下，我們其中一國才會想要進去那裏，不僅被視作敵人，還要收拾以色列的爛攤子？」

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