約旦邊境增兵！ 力阻以色列驅逐巴勒斯坦人

約旦首相哈紹聶21日強調，將採取一切手段，阻止以色列將巴勒斯坦人大規模逐出約旦河西岸。（路透資料照）

2023/11/22 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕約旦政府（Jordan）21日表示，已在該國與以色列邊境加強軍事部署，並警告稱，以色列若採取任何將巴勒斯坦人逐出約旦河西岸（West Bank）的行動，都將破壞與約旦的和平條約。

據《路透》報導，約旦首相哈紹聶（Bisher Khasawneh）強調，將採取「一切力所能及手段」，阻止以色列將巴勒斯坦人大規模逐出約旦河西岸的「移轉政策」。

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過去多次以巴衝突中，約旦曾接收大批遭以色列驅逐的巴勒斯坦難民。以色列政府中的極右翼、極端民族主義強硬派，長期高呼「約旦就是巴勒斯坦」口號，試圖藉此解決以巴問題。

約旦1994年與以色列簽署了和平條約，哈紹聶強調︰「任何流離失所，或刻意創造導致流離失所的環境，約旦都將視為宣戰，都將視為違反和平條約。」

哈紹聶並補充︰「這將導致巴勒斯坦被消滅，並損害約旦的國家安全。」約旦是繼埃及之後，第二個與以色列簽署和平條約的阿拉伯國家。但自以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼政府上台後，雙方關係正急速冷凍。

哈紹聶稱︰「如果以色列不尊重並違反其義務，和平條約將淪為書架上布滿灰塵的紙張。」

哈紹聶表示，只要對約旦的國安構成威脅，「任何選擇都將被擺上檯面」；他並補充，近日在該國與以色列邊境部署部隊，就是維護國家安全的措施之一。

過去幾天，目擊者稱大批約旦裝甲車和戰車，正沿著高速公路駛向約旦河西岸彼岸的約旦河谷（Jordan Valley）。約旦官員透露，軍隊已對任何可能情況保持高度戒備。

哈紹聶抨擊自10月7日衝突爆發以來，以色列在約旦河西岸的暴力行動層出不窮，猶太定居者對巴勒斯坦平民的攻擊事件不斷增加，「以色列應該避免在西岸引發事態升級，這是約旦不會接受的紅線」。

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