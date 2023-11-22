為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

約旦邊境增兵！ 力阻以色列驅逐巴勒斯坦人

約旦首相哈紹聶21日強調，將採取一切手段，阻止以色列將巴勒斯坦人大規模逐出約旦河西岸。（路透資料照）

約旦首相哈紹聶21日強調，將採取一切手段，阻止以色列將巴勒斯坦人大規模逐出約旦河西岸。（路透資料照）

2023/11/22 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕約旦政府（Jordan）21日表示，已在該國與以色列邊境加強軍事部署，並警告稱，以色列若採取任何將巴勒斯坦人逐出約旦河西岸（West Bank）的行動，都將破壞與約旦的和平條約。

據《路透》報導，約旦首相哈紹聶（Bisher Khasawneh）強調，將採取「一切力所能及手段」，阻止以色列將巴勒斯坦人大規模逐出約旦河西岸的「移轉政策」。

過去多次以巴衝突中，約旦曾接收大批遭以色列驅逐的巴勒斯坦難民。以色列政府中的極右翼、極端民族主義強硬派，長期高呼「約旦就是巴勒斯坦」口號，試圖藉此解決以巴問題。

約旦1994年與以色列簽署了和平條約，哈紹聶強調︰「任何流離失所，或刻意創造導致流離失所的環境，約旦都將視為宣戰，都將視為違反和平條約。」

哈紹聶並補充︰「這將導致巴勒斯坦被消滅，並損害約旦的國家安全。」約旦是繼埃及之後，第二個與以色列簽署和平條約的阿拉伯國家。但自以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼政府上台後，雙方關係正急速冷凍。

哈紹聶稱︰「如果以色列不尊重並違反其義務，和平條約將淪為書架上布滿灰塵的紙張。」

哈紹聶表示，只要對約旦的國安構成威脅，「任何選擇都將被擺上檯面」；他並補充，近日在該國與以色列邊境部署部隊，就是維護國家安全的措施之一。

過去幾天，目擊者稱大批約旦裝甲車和戰車，正沿著高速公路駛向約旦河西岸彼岸的約旦河谷（Jordan Valley）。約旦官員透露，軍隊已對任何可能情況保持高度戒備。

哈紹聶抨擊自10月7日衝突爆發以來，以色列在約旦河西岸的暴力行動層出不窮，猶太定居者對巴勒斯坦平民的攻擊事件不斷增加，「以色列應該避免在西岸引發事態升級，這是約旦不會接受的紅線」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
面對俄羅斯與哈瑪斯挑戰 拜登：美國不會退縮
2023/11/19 20:17

面對俄羅斯與哈瑪斯挑戰 拜登：美國不會退縮
約旦外長批西方對以哈戰爭雙標 稱阿拉伯國家絕不參戰
2023/11/18 23:15

約旦外長批西方對以哈戰爭雙標 稱阿拉伯國家絕不參戰

台中Q4百億大案第一波成績單出爐
伊朗向美傳話 不願以哈衝突升高
2023/11/18 05:30

伊朗向美傳話 不願以哈衝突升高
布林肯抵達以色列 預計明赴約旦會晤巴勒斯坦總統
2023/10/12 18:58

布林肯抵達以色列 預計明赴約旦會晤巴勒斯坦總統

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播