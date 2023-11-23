終於揭曉！ 英國塗鴉藝術家「班克斯」本名曝光

英國知名塗鴉藝術家「班克斯」多以社會議題為靈感在英國各地進行塗鴉創作。而他的本名近日卻在「The Banksy Story」節目中被揭露。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2023/11/23 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕藝名「班克斯」（Banksy）的英國知名街頭藝術家迄今為止從未公開他的真實姓名及長相，但這名藝術家的真實姓名疑似在22日BBC的Podcast節目「The Banksy Story」中被揭露，引起藝術界一陣討論。

綜合外媒報導，班克斯於2003年夏天因為在東倫敦舉辦作品展「Turf War」而接受採訪。BBC在本月22日的Podcast節目「The Banksy Story」中表示，他們找到了當年採訪的錄音檔，且班克斯似乎在採訪中透露了自己的姓名。音檔在昨日的「The Banksy Story」節目結束後被釋出，從錄音中可以清楚聽到，當記者詢問班克斯的真實姓名是否為「羅伯特·班克斯」時，音檔中另一人回答道，「是羅比（Robbie）」。

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班克斯也在該採訪中提到自己一直以來的創作理念，他表示將不會為他到處塗鴉的行為道歉，因為他只是想要直接表達他的觀點。當他在採訪中被問到他的創作行為是否影響到一般民眾的生活甚至涉及破壞公物，班克斯則向對他提出質疑的民眾建議，「你也可以走出去，盡情得破壞這些塗鴉。你可以在我的塗鴉作品上進行改造或是將塗鴉清除掉」。

據悉，班克斯藉由在全英國各地建築上進行諷刺當代社會現象的塗鴉創作聲名大噪。作為世界上最著名的藝術家之一，班克斯至今仍選擇保持神祕感，從未向大眾公開自己的真實姓名及長相。

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