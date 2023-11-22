間諜衛星成功發射金正恩露臉 外媒聚焦「白髮變多」

北韓官媒22日凌晨公布北韓領導人金正恩視察發射衛星的照片，明顯可見金正恩的鬢角和前額多出許多白髮。（取自KCTV電視畫面）

2023/11/22 20:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓宣布21日晚間成功發射一枚軍事偵察衛星，北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正日22日隨即檢視了從太空拍攝到的關島美軍設施照片，他並斥責美國在區域部署航空母艦和核動力艦艇，是對區域安全的威脅。不過北韓官媒公布金正恩視察發射衛星的照片，明顯可見39歲的金正恩，其鬢角和前額多出許多白髮。

金正恩並表示，北韓為了自衛，將需要發射更多間諜衛星。北韓國家宇宙開發局21日表示，不久後還要發射多枚偵察衛星，繼續取得對南韓及北韓武裝部隊感興趣地區的偵察能力。

請繼續往下閱讀...

KCNA報導，一枚載有衛星的火箭21日晚上從平安北道發射升空，沿著指定路徑飛行，並「準確的把偵察衛星『萬里鏡1號』送入軌道」，金正恩在現場觀看火箭發射，並祝賀參與這次任務的科學家和技術人員。

南韓《韓聯社》指出，從北韓公布的官方照片可見，金正恩的頭髮已不再如以往般烏黑，左右兩邊鬢角和額頭上方均可看見白髮。

此外，經常陪同金正恩亮相的女兒金朱愛未出現在照片中。至於備受金正恩信賴的金與正也未曝光，目前尚不清楚是否有陪同金正恩視察衛星發射。

儘管北韓宣布發射衛星成功，南韓和日本官方都表示，尚未確認衛星是否進入軌道，正在分析發射結果。

北韓領導人金正恩（右2），22日檢視從太空拍攝到的關島美軍設施照片。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法