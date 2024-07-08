地球核心正在減速！ 恐導致磁場和自轉變化

地核減速現象，可能改變地球磁場和自轉：示意圖。（圖擷取自Argonne National Laboratory，CC BY-NC-SA 2.0）

2024/07/08 16:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕地球內部隱藏著一個神秘的固態金屬球，它就像一個陀螺在另一個更大的陀螺內旋轉，獨立於地球自轉而運作。這個神秘的區域就是地球的核心，它一直是科學家研究焦點。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，最近一項新的研究表明，地球核心的旋轉速度正在減慢，甚至出現逆轉，這可能會影響地球的磁場，甚至會改變我們一天的長度！

地球核心深不可測，無法直接觀察或取樣，因此科學家只能依靠地震波來研究它。地震波就像地球內部的「探測器」，當地震發生時，地震波會穿過地球內部，並在到達地面時被地震儀記錄下來。科學家分析這些地震波的傳播時間和模式，就能推測出地球核心的結構和運動。

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報導指出，澳洲詹姆斯庫克大學（James Cook University）的物理科學高級講師瓦塞克博士（Dr. Lauren Waszek）表示，關於地球核心自轉的爭論已經持續了幾十年，因為科學家們始終難以精確地觀察和測定核心活動。早在上個世紀70年代和80年代，就有科學家提出地球核心可能存在「差速自轉」，也就是核心自轉速度與地球表面不同。但直到90年代，才有了比較確切的地震學證據。

然而，科學家對這些證據的解讀存在分歧。一些分析甚至認為地球核心根本沒有自轉。直到2023年，一個有力的模型提出，地球核心在過去曾經比地球自轉得更快，但現在正在減速。甚至在2008年到2023年之間，地球核心出現了相對於地函的逆轉運動。

最近，一項發表在《自然》（Nature）期刊上的研究，證實了這個地球核心減速的現象。研究團隊分析了1991年到2023年之間在南桑威奇群島（South Sandwich Islands）發生的地震，以及1971年到1974年期間蘇聯進行的核試驗所產生的地震波。研究結果顯示，地球核心的自轉速度的確存在一個大約70年的週期性變化，目前正處於減速階段，而且很快就會開始加速。

地球核心是地球磁場的能量來源，當核心減速時，地幔就會加速，導致地球自轉速度加快，一天的長度略微縮短。雖然這個變化微乎其微，幾乎無法察覺，但它提醒我們，地球內部的活動對地球表面的影響不可忽視。

南加州大學多恩西夫文理學院（Dornsife College of Letters, Arts and Sciences）地球科學系院長維代爾教授（Dr. John Vidale）表示，地球核心是一個充滿活力的區域，可能存在火山等地質活動。對於地球核心的變化，我們還需要進行更多的研究，才能完全理解其對地球磁場、地球自轉和人類生活的影響。

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