桃園地院提高鄭文燦1200萬保金 再度交保理由出爐

桃園地院裁定鄭文燦1200萬交保，圖為鄭文燦上午由律師陪同神情嚴肅步入法院。（記者余瑞仁攝）

2024/07/09 15:20

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鄭文燦涉貪案重開羈押庭 桃院裁定1200萬交保境管

〔記者余瑞仁、鄭淑婷／桃園報導〕桃園地院今天上午10點就前海基會董事長鄭文燦於桃園市長內涉嫌收賄500萬元案重開羈押庭，獨審法官方楷烽於下午結束庭訊，裁定鄭文燦1200萬交保，限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸；檢察官當庭再提抗告。

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桃園地院發出新聞稿說明具保理由如下：

一、就聲請意旨所認被告犯罪嫌疑重大部分：

1、就涉犯貪污治罪條例中不違背職務收受賄絡罪嫌部分，被告雖認犯行，然依聲請書所附卷內供述及非供述證據判斷，此部分被告犯罪嫌疑重大。

2、就洗錢罪嫌部分，被告否認犯行，又依前開所述被告收受賄絡犯罪嫌疑重大，而聲請意旨所指廖某等人所交付之500萬元現金，法律評價上屬犯罪所得之嫌疑亦重大，然洗錢罪之構成要件著重於有無掩飾及隱匿手段，依目前事證，聲請人就此部分之釋明不足，此部分應予駁回。

3、就洩密罪嫌部分，依卷內事證除廖Ｏ庭之供述或轉述外（含衍伸證據），並無其他事證作為補強證據，至多僅能釋明有可能有相關公務員洩密，尚難認洩密之來源及為被告，是就此部分之應予駁回。

二、就羈押原因及必要性部分

1、聲請人以本件被告有上開所指之犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑7年以上之重罪，有相當理由認為被告有逃亡之虞，此部分之聲請意旨有據。

2、至於聲請人認為被告有湮滅、偽造證據，及勾串證人之虞之情事，進而影響相關公務員及證人等情，然被告卸任市長一職後迄今已逾1年半，是否仍於桃園市政府有影響力仍有疑義，且被告所犯涉及對價關係之構成要件，檢察官亦未釋明有哪些公務員知悉此等事實。至聲請意旨雖另以被告有秘書或司機等輔助人手，而有串證之虞，然依目前卷內事證，尚無從認定上開輔助人手有涉入。準此，檢察官並未釋明被告有勾串滅證之虞，就現今通訊發達之聲請理由，即無從作為附隨之聲請標準。又目前交付款項之對向犯即被告廖Ｏ松、廖Ｏ廷、侯Ｏ文、楊Ｏ麟等人均已指訴碁詳，且除高齡90歲之楊Ｏ麟交保在外，其餘被告均已裁定羈押禁見，本案案發迄今許久，相關蒐證照片已顯現在卷，故難認聲請意旨就此部分之聲請理由有據。

3、聲請意旨雖以本案尚有諸多證據待調查及傳喚，認有羈押之必要性，然本案案發迄今多年，且被告交接桃園市長職務迄今已2年，難認有羈押之必要性，且本件所具備之羈押原因並非不得以其他強制處分替代。

三、考量本案對向犯嫌交保之金額，及被告之政商地位，認為本案准予新臺幣1200萬元交保得以替代羈押，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、潛在犯罪嫌疑人及證人等相關人聯繫或接觸。

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