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食藥署：KIKI餐廳、瓦城、築間農藥殘留違規

衛福部食藥署公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗881件蔬果農產品，合格率為86.6％。（食藥署提供）

衛福部食藥署公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗881件蔬果農產品，合格率為86.6％。（食藥署提供）

2024/07/09 15:27

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（9日）公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗881件蔬果農產品，合格率為86.6％，在118件不符規定農產品中，已有24件依食安法共裁處105萬元，不僅從傳統市場到農會、連鎖超市都有違規產品，包括知名川菜餐廳「KIKI餐廳」、瓦城天母店（非常泰）、築間火鍋基隆南榮店等也都中鏢。

食藥署與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，3月、4月總計抽驗881件農產品，其中118件不符合規定，不合格率達13.4%，其中已有24件依食安法裁處，每件處3萬至12萬元不等，共計105萬元，其餘移請農政單位及地方衛生局處辦，並依法進行源頭管理。

食藥署副署長林金富指出，在已公布的開罰名單中不乏知名店家，像是大地美饌有限公司（KIKI餐廳）的韭菜花，有不得檢出的賜派芬0.81ppm及環克座0.3ppm超標，由彰化縣衛生局依食安法裁罰3萬元。

另恆春鎮農會生鮮超市的毛綠豆、台南市榮宏商行的紅鳳菜、台南市亨芳商號的白木耳都因農藥殘留違規遭罰12萬元，均為此次裁罰金額最高案例。另知名連鎖超市全聯，包括高雄鳥松本館分公司、宜蘭羅東培英分公司分別在草莓、珍珠芭樂中檢出亞汰尼及大滅松、歐滅松等農藥殘留違規，各裁處3萬元。

另處辦中的案件也有知名店家，像是瓦城泰統股份有限公司天母SOGO店（非常泰）在青蔥中發現不得檢出的芬普尼0.004ppm；易鼎活蝦餐廳桃園店的大辣椒，檢出可尼丁0.1ppm、益達胺1.3ppm，均超過限量；築間幸福鍋物基隆南榮店的金桔則檢出1.63ppm的賜派芬。

食藥署提醒民眾，除選擇當季蔬果，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

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