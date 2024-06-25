南投抽驗蔬果1件農藥超標 3步驟清洗減少農藥殘留

夏季來臨，南投縣衛生局人員針對市售蔬果加強稽查抽驗。（南投縣衛生局提供）

2024/06/25 06:59

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣衛生局近日抽驗市售18件蔬果，其中1件蘿蔔農藥殘留與規定不符，衛生局指出，蔬果中的農藥殘留常讓人擔心，清洗蔬果可透過浸泡、沖洗及切除3步驟，且不同蔬果也有不同清洗技巧，如果能掌握這些步驟與技巧，就能有效降低蔬果農藥殘留風險，並建議選擇有「產銷履歷標章」、「有機認證」的蔬果，更能安心食用。

台灣夏季高溫炎熱，一般葉菜類品質較差，蔬菜病蟲害發生嚴重，農藥使用頻繁，蔬果中的農藥殘留令人擔心，南投縣衛生局近日抽驗縣內超市、賣場及傳統市場18件蔬果，其中名間鄉1件蘿蔔農藥殘留與規定不符，已移請所轄縣市衛生局後續處辦。

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南投縣衛生局表示，掌握清洗蔬果3步驟，就能有效降低農藥殘留風險。（1）浸泡：無論是蔬菜還是水果，先在清水中浸泡3分鐘，能讓大部分農藥溶解在水中。尤其是接觸型農藥容易透過這種方法去除。（2）沖洗：浸泡後用流動的清水徹底沖洗，這樣水流可以帶走溶解在水中的農藥殘留。（3）切除：沖洗乾淨後，切除蔬果不食用的部分，如外層葉片、根部或蒂頭，這樣可以進一步減少殘留農藥，尤其是花椰菜這類小花部位的蔬菜，可以先沖洗，再汆燙3-5分鐘，讓熱水分解殘留農藥。

此外，不同蔬果也有不同的清洗技巧，例如高麗菜、大白菜包葉菜需剝去外層2-3片葉子，再浸泡、沖洗、切除基部；小白菜、青江菜等大葉菜需翻開葉片沖洗，特別注意葉柄和根部；小葉菜如龍鬚菜、空心菜則需浸泡後用小水流沖洗。至於豆菜、彩椒、茄類、瓜果等表面有凹陷的蔬果，浸泡後用軟毛刷輕刷，特別是凹陷部位，這樣能更徹底去除農藥，再切除蒂頭即可。耐放蔬菜如南瓜、蘿蔔，購買後先放置1-2天，會自行分解部分農藥，但不要放太久以免失去新鮮和營養。

水果部份，小漿果類如草莓、葡萄浸泡、沖洗後去蒂剝皮；皮不食用水果如芒果、梨子沖洗後去皮，避開凹陷部分；皮食用水果如芭樂、李子浸泡、沖洗後用軟毛刷輕刷並切除凹陷部分。

南投縣衛生局提醒民眾可透過浸泡、沖洗及切除3步驟，效降低蔬果農藥殘留，並建議採購有產銷履歷標章的蔬果。（南投衛生局提供）

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