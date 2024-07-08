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高溫衝擊櫻桃產量！ 山形縣逾7萬份「故鄉稅回禮」無貨可出

今年山形縣受到夏季極端高溫影響，導致櫻桃產量大幅銳減，不僅讓果農損失慘重，更讓當地政府無法送出逾7萬份的「故鄉稅」回禮。（圖擷取自「やまがたへの旅 山形県公式観光サイト」官網）

今年山形縣受到夏季極端高溫影響，導致櫻桃產量大幅銳減，不僅讓果農損失慘重，更讓當地政府無法送出逾7萬份的「故鄉稅」回禮。（圖擷取自「やまがたへの旅 山形県公式観光サイト」官網）

2024/07/08 18:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山形縣為日本最大的櫻桃產地，佔據全國產量7成以上，而被譽為「櫻桃王國」。然而，今年山形縣受到夏季極端高溫影響，導致櫻桃產量大幅銳減，不僅讓果農損失慘重，更讓當地政府無法送出逾7萬份的「故鄉稅」回禮給所有捐款者們，只能被迫改送其他水果當作回禮。

綜合日媒報導，日本民眾可以選擇捐款給各地方政府，並在確定申報後，捐款部分額度可以扣抵所得稅及住民稅，這種捐款被稱為「故鄉稅」（ふるさと納税），至於收到捐款的各地方政府，則會準備各種受歡迎的「回禮」（返礼品）來感謝捐款者，同時吸引新的捐款者來捐款。位在東北地區的山形縣，「回禮」之一正是當地名產櫻桃。

然而，今年山形縣的櫻桃受到高溫影響，導致果農收成狀況持續變差。根據山形縣政府等單位表示，今年5月底溫差比往年還大，這讓櫻桃樹的果實在成長茁壯前，就開始變色，且當地6月平均氣溫又比往年高出攝氏1.8度，導致櫻桃不僅在短時間內成熟，更讓許多櫻桃來不及收成，就因高溫環境而讓果實開始腐爛。

山形縣政府原預期今年櫻桃收成量，能有約1萬2000公噸左右，但實際收成量很可能銳減，山形縣知事吉村美榮子指出，這是「趨近於災害」的狀況，有意提供農民相關補助與技術支援。另外，這項災害也影響了「故鄉稅」的回禮，根據當地政府6月底的彙整，今年無法送出約7萬7600份的櫻桃回禮，只能改用麝香葡萄等其他水果當作回禮。

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