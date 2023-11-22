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日美強烈譴責！北韓射間諜衛星 岸田文雄連夜應變

北韓21日發射間諜衛星。圖為朝中社發布的發射照片。（路透社）

北韓21日發射間諜衛星。圖為朝中社發布的發射照片。（路透社）

2023/11/22 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓運用彈道飛彈技術，21日深夜成功發射軍事偵察衛星「Marikyo 1」，北韓領導人金正恩在現場觀看火箭發射，並向參與任務的科學家和技師道賀；此事引發美、日、南韓等國強烈批評；北韓事後宣布發射成功；日本官方指出，尚未確認衛星是否進入軌道，正在分析發射結果。

綜合外媒報導，北韓日前向國際通知22日將發射偵察衛星，但南韓軍方在21日晚間偵測到北韓提前發射，卻未事前告知。南韓聯合參謀本部表示，當地時間21日晚間10時43分（台灣時間同日晚間9時43分）偵測到北韓從東倉里發射了可能搭載軍事偵察衛星的火箭，並越過白翎島以西海域上空。

朝鮮中央通訊社報導指稱，衛星發射12分鐘後「準確進入」地球軌道，領導人金正恩見證了發射儀式。朝中社強調，這是北韓「加強自衛權的合法權利」、「為堅定增強戰備狀態作出重大貢獻」，航太部門將盡快向「黨的重要會議」提交發射多顆偵察衛星的計畫。

日本、美國和韓國呼籲取消使用彈道飛彈技術的發射，認為這違反了聯合國安理會的決議。

至少1枚飛越沖繩上空

日本首相岸田文雄對於北韓飛彈飛越日本國土上空，對國民的生命財產造成威脅予以強烈譴責。岸田表示，「今天，北韓利用彈道飛彈技術進行了一次發射，我方正在分析詳細過程，但至少有一枚飛彈飛越沖繩上空，進入太平洋。」

岸田表示：「即使發射的可能是人工衛星，但利用彈道飛彈技術發射顯然違反聯合國相關決議，是對我國國民生命、財產造成重大影響的行為。」

岸田做出3項指示，首先是必須儘速確認飛彈通過的路徑下方，是否有墜落物造成任何損害，其次是繼續蒐集並分析北韓未來動向的相關情資，最後是與美國和韓國等相關國家合作，及時採取必要對應措施。

美國國家安全委員會（NSC）發言人沃森「強烈譴責」北韓利用彈道飛彈技術發射衛星，沃森在聲明中表示，此次發射與北韓開發洲際彈道飛彈（ICBM）有關，並表示這「違反了多項聯合國安理會決議，加劇了該地區的緊張局勢」。他強調，拜登政府將採取一切可能的措施保護美國以及日本和韓國。同時呼籲北韓應透過外交途徑進行對話，停止挑釁行為。

外媒報導，北韓於5月和8月發射了偵察衛星，但衛星因引擎問題而失敗。9月金正恩與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會晤後，北韓和俄羅斯加深了軍事合作。

日本首相岸田文雄舉行的國家安全會議後，譴責北韓發射間諜衛星。（歐新社）

日本首相岸田文雄舉行的國家安全會議後，譴責北韓發射間諜衛星。（歐新社）

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