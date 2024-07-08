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巴黎奧運倒數！法政府證實已阻止2起恐攻 被捕者與ISIS-K有關！

法國政府近日證實，已阻止2起針對奧運的恐怖攻擊，逮捕多名涉案嫌犯。示意圖。（法新社）

法國政府近日證實，已阻止2起針對奧運的恐怖攻擊，逮捕多名涉案嫌犯。示意圖。（法新社）

2024/07/08 20:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運會即將於本月底登場，法國政府近日證實，已阻止2起針對奧運的恐怖攻擊，逮捕多名涉案嫌犯。雖然官方未透露被捕者所屬組織，但有消息人士表示這些人與恐怖組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）有關。

根據《每日郵報》報導，法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）證實，法國情報人員和警方近期挫敗2起針對巴黎奧運會的恐攻陰謀，並逮捕多名潛在的自殺炸彈客。由於法國近日舉行國會選舉，因此政府並未對外公開此事，但有證據顯示，被捕者可能策劃恐攻。

達爾馬寧並未透露幕後黑手或組織，他表示已移交司法部門處理。不過本月6日，有調查部門消息人士指出，被捕者據信與ISIS-K有關，這些人的陰謀被法國對內安全總局（DGSI）所挫敗。

巴黎奧運會將於本月26日至8月11日舉辦，法國一直處於高度戒備狀態，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已將巴黎奧運警戒級別提升至最高等級，法國運動暨奧運部長歐迪亞-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）也向外界保證，2024 年巴黎奧運開幕式已有制定應急計畫。

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